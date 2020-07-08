Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 546 bin 737'ye yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 546 bin 737'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 955 bin 857'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 955 bin 857'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 902 bin 526'ya ulaştı.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 674 bin 655 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 66 bin 868'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 653 olurken, vaka sayısı ise 744 bin 6'ya ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 241 bin 956 olurken, 34 bin 899 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 198 bin 355'e çıkarken; 9 bin 103 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 391'e yükselirken, hasta sayısı 286 bin 349 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 11 BİN 931'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 931'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 245 bin 688'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 546 bin 737'ye yükseldi - Son Dakika Dünya
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