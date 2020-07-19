Dünya genelindeki koronavirüs vakalarında rekor günlük artış - Son Dakika

Dünya genelindeki koronavirüs vakalarında rekor günlük artış

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son 24 satte tespit edilen yaklaşık 260 bin vakayla, salgının başlangıcından bu yana tek bir gündeki en büyük artışın görüldüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son 24 satte tespit edilen yaklaşık 260 bin vakayla, salgının başlangıcından bu yana tek bir gündeki en büyük artışın görüldüğünü açıkladı.

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WHO'ya göre, dün ilk kez günlük vaka sayısı çeyrek milyonu aştı.

En büyük vaka artışları ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldü.

Küresel ölü sayısında da 7.360 kişiyle 10 Mayıs'tan bu yanaki en büyük artış oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Cumartesi günü itibariyle, toplam Covid-19 vakası sayısı 14 milyonu geçti, toplam ölü sayısı da 600 bini aştı.

ABD'de ne oluyor?

Vaka sayıları bazı eyaletlerde, özellikle de başta kısıtlama getirme ve maske takmayı zorunlu kılmakça isteksiz davranan güney eyaletlerinde vakalar artıyor. Florida, Teksas ve Arizona'da özellikle büyük artışlar görüldü.

Florida şu anda ABD'deki salgının merkez üssü. Eyalette Cumartesi günü 10 bin yeni vaka ve 90 ölüm görüldü. Böylece toplam vaka sayısı 337 bin, ölü sayısı da 5 binin üzerine çıktı.

Son haftaladda, eyaletteki hastaneler de yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerini doldurduğunu ve yeni hasta alamadıklarını söylediler.

ABD'de, maske takmak da dahil virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemler son derece siyasileşti.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve salgın hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci eyalet ve yerel yönetimlere, insanları maske takmaya zorlama çağrısı yaptı, ancak daha sonra Başkan Trump, maskeyi ulusal düzeyde zorunlu kılmayı reddetti.

Başka hangi ülkelerde vaka artışı görülüyor?

Yine koronavirüs ve korunma önlemlerinin siyasileştiği Brezilya'da vaka sayıları artıyor.

Bilim insanları ayrıca, vaka sayısında dünya üçüncüsü olan Hindistan'ın salgının zirve noktasına ulaşmasının aylar sürebileceğini belirtti.

Mumbai ve Bangalore gibi salgından en olumsuz etkilenen kentlerde hastaneler, artan vakalarla başa çıkmakta zorlanıyor.





Hindistan'da son 24 saatte 34.884 yeni vaka ve 671 ölüm kayıtlara geçti.

Şimdiye kadarki en büyük 24 saatlik vaka artışının görüldüğü Güney Afrika'da da, kıtadaki en çok sayıda teyitli vaka bulunuyor.

Avrupa'da neler oluyor?

Virüsü büyük ölçüde denetim altına almayı başaran Batı Afrika ülkeleri sınırlarını açmaya ve ekonomik faaliyetlere başlıyor.

Ancak İspanya'da yerel salgınlar görülüyor. En kötüsüyse ülkenin kuzebatısındaki Katalonya bölgesi.

Bölgede 1000'den fazla yeni vaka görülürken, 4 milyon kişiye 15 gün boyunca evlerinde kalma talimatı verildi.





AB'nin koronavirüs yardım görüşmeleri nasıl gidiyor?

Brüksel'de dev bir koronavirüs salgını sonrası ekonomik kalkınma planını müzakere eden AB liderlerinin görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Görüşmelerin ikinci günü sonrası İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte, çıkmaza girildiğini söylerken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz doğru yönde ilerlediklerini söyledi.

Hollanda ve İsveç 750 milyar euroluk paketin hibe değil, kredi olmasını istiyor.

Revize edilen planda hibe seviyesi düşürüldü, ancak üçüncü gününe giren görüşmelerde hala kat edilmesi gereken bir mesafe olduğu belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:42 

Son Dakika Dünya Dünya genelindeki koronavirüs vakalarında rekor günlük artış - Son Dakika Dünya
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