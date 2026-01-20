Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize\'de
20.01.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Handüzü Yaylası'nda 31 Ocak-1 Şubat'ta yapılacak olan şampiyona tanıtıldı.

RİZE'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Handüzü Yaylamızda muhteşem görüntülerle bir defteri daha açmış olacağız. Ben birçok yerde söylüyorum; Rize, kışını bir güzellik, bir sürpriz olarak saklamış. Biz o güzelliği, o sürprizi, o kış güzelliğini, beyaz tülü hep birlikte görmüş olacağız ve dünyaya göstermiş olacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Rize'nin Handüzü Yaylası'nda yapılması planlanan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın lansmanı gerçekleştirildi. Rize'de bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke kurum amirleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

NEDİM AKÜLKE: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı Rize Handüzü'nde gerçekleştiriyor olmaktan federasyonumuz adına büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. 2023 yılında spor turizminde marka şehir Rize temasıyla düzenlenen Spor Turizmi Çalıştayı ile birlikte bu önemli organizasyonun ülkemizde yapılmasına öncülük eden sayın bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a değerli katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Sayın Valimizin vizyonu ve desteğiyle spor turizmine önemli katkılar sağlayacak. Handüzü'nde bu önemli şampiyonaya ilk kez start vermekten dolayı büyük memnuniyetlik duyuyoruz" diye konuştu.

SELİM BAYDAŞ: HANDÜZÜ YAYLAMIZDA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLERLE BİR DEFTERİ DAHA AÇMIŞ OLACAĞIZ

Handüzü Yaylası'nda muhteşem görüntülere defter açılacağını söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Bu organizasyonumuz dünya çapında bir ekstrem spor, bir adrenalin sporu olarak, aynı zamanda bir kış sporu olarak şehrimizde ilkini gerçekleştiriyor olacağız. Bu, o çalıştayımızın çıktılarından bir tanesidir. Geçtiğimiz aylarda motosiklet federasyonumuzla Senoz'da enduro ve ATV şampiyonasını yaparken yine bu salonda bu organizasyonun aslında müjdesini paylaşmıştık. 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Handüzü yaylamızda muhteşem görüntülerle bir defteri daha açmış olacağız. Ben birçok yerde söylüyorum; Rize kışını bir güzellik, bir sürpriz olarak saklamış. Biz o güzelliği, o sürprizi, o kış güzelliğini, beyaz tülü hep birlikte görmüş olacağız ve dünyaya göstermiş olacağız. Kış turizminde ve kış sporlarında önemli olan şey kar tutumu süresidir. Burası belki de ülkemizin ve kuzey yarım kürenin en uzun süre kar tutumu olan yerlerinden bir tanesi. Denizi görerek kayabileceğiniz dünyada nadir yerlerden bir tanesi. Bu adımlar, bu ilkini attığımız, ilk organizasyon olarak başladığımız çalışma; aşama aşama kış sporlarının diğer branşlarını ve tesis ve yol altyapısını da doğuracak adımlar olacaktır. Senenin 12 ayında alternatifli turizm sloganıyla başladığımız çalışmalar; ilklerini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonların devamıyla, biz bugün ilkini yapıyoruz ama bunun üçüncüsünü, beşincisini yaptığımızda nasıl büyük bir çığ etkisi doğurduğunu da inşallah o günleri görenler hep birlikte değerlendirecektir" dedi.

'ŞU AN YAKLAŞIK 2 METRE KAR VAR'

Yaylada 2 metre kar kalınlığı olduğunu söyleyen Vali Baydaş, "Handüzü muhteşem bir coğrafya, şehre en yakın, en ulaşılabilir yaylalardan bir tanesi. Güneysu hemen sırtını yasladığı yayla, Güneysu ilçemizin. ve deniz manzaralı, denizi izleyerek oturacağınız, kayacağınız 1800'den başlamak üzere rakımda bir yayla. Şu an yaklaşık 2 metre kar var. Bugün veya yarın da bir yağış dalgasıyla bu rakam daha da artacak. Özellikle bu mekanda SNX organizasyonunu, Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nı düzenlememizin sebeplerinden bir tanesi de bu sürekli ve devamlı güzellik ve kar. İnşallah 31 Ocak - 1 Şubat arasında 12 ülkeden 30 sporcunun katılımıyla dünya şampiyonasının Türkiye ayağını gerçekleştireceğiz. Şehrimizin, ilçemizin, yaylamızın ve kış tanıtımımızın bir parçası olarak katkı sunmasını ümit ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Dünya, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
İstanbul’da hayatı felç eden kar yağışı ne kadar sürecek Merak edilen soru yanıt buldu İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı ne kadar sürecek? Merak edilen soru yanıt buldu

13:20
Gerginlikler unutuldu Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a jest
Gerginlikler unutuldu! Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a jest
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:32:34. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.