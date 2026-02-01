Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de Yapıldı

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize\'de Yapıldı
01.02.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Handüzü Yaylası'ndaki şampiyonada erkekler kategorisinde Sahlström, kadınlar kategorisinde Jonsson kazandı.

RİZE'de bin 800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye ayağının ilk yarışı tamamlandı. Yarışları erkekler kategorisinde Olle Sahlström kadınlar kategorisinde ise Wilma Jonsson kazandı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ilk ayak koşuları, 1.800 rakımlı ve deniz manzaralı Handüzü Yaylası'nda tamamlandı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yaylada oluşturulan 650 metre uzunluğundaki pistte; aralarında İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da bulunduğu 8 ülkeden, 7'si kadın olmak üzere toplam 28 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yaylada etkili olan yoğun sis nedeniyle yarışlara zaman zaman ara verilirken, sporcular sis bulutları arasında rekabeti sürdürdü. Sisin dağılmasıyla birlikte büyüleyici bir manzara eşliğinde devam eden yarışlarda, damalı bayrağı erkeklerde Olle Sahlström, kadınlarda ise Wilma Jonsson ilk sırada görerek birinciliği elde etti. Yarışları yerinde takip eden vatandaşlar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Şampiyona, dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

MEHMET KARA: DOĞANIN BİRAZ AZİZLİĞİNE UĞRADIK

Yarış arasında kar topu oynayan Mehmet Kara, "Handüzü çok güzel hem kalabalık hem de organizasyon olmuş. Doğanın biraz azizliğine uğradık ama en güzel tarafı da bu oldu bence. Kaçkarların gücünü tüm dünya görmüş oldu. Sis engel olmadı hatta daha güzel oldu burada ailecek birbirimize zaman ayırdık. Sis dağılınca şampiyonayı izliyoruz" dedi.

Handüzü yaylasını çok güzel bulduğunu söyleyen Hüseyin Bayraktar da "Çok güzel, çok eğlenceli arkadaşlarla kar topu oynayıp eğlenceyi sürdürüyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Dünya, Rize, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi 142 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç

18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin’in çıktı Yerine geçecek ismi dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin'in çıktı! Yerine geçecek ismi dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:46
Arda Güler’in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
17:27
Atalanta’dan Lookman açıklaması: Anlaştık
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık
17:13
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 18:56:39. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.