Dünya Kupası kampında dehşet: İran milli takımının yaptığı stadın yanında çürümüş ceset bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmak üzere Meksika’da kamp çalışmalarını sürdüren İran Milli Takımı, antrenman tesislerinin hemen yakınında yaşanan korkunç bir olayla sarsıldı. İranlı futbolcuların idman yaptığı stadyumun tam karşısındaki otoparkta, terk edilmiş bir aracın bagajında çürümüş insan cesedi bulundu. Gizemli olay sonrası turnuva öncesi güvenlik alarmı verildi.

OTOPARKTAKİ ŞÜPHELİ ARAÇTAN KOKULAR YÜKSELDİ

Olay, Meksika'da İran Milli Takımı’nın Dünya Kupası hazırlıklarını gerçekleştirdiği ana üssün hemen yakınlarında meydana geldi. Milli takımın antrenman yaptığı stadyumun hemen karşısında bulunan halka açık otoparkta, uzun süredir park halinde duran bir binek araç yerel güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Araçtan gelen kötü kokular üzerine harekete geçen ekipler, otomobilde arama yaptı. Aracın bagaj kapağını açan Meksika polisi, feci bir manzarayla karşılaştı; bagajda tamamen çürümüş halde bir insan cesedi bulundu.

TESİS ÇEVRESİ ABLUKAYA ALINDI: DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Korkunç keşfin ardından bölgeye çok sayıda takviye polis gücü ve adli tıp uzmanı sevk edildi. Stadyumun karşısındaki otopark tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılarak kalın bir güvenlik şeridiyle kordon altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset ve araç üzerinde parmak izi ile delil avına çıkarken, cinayetin ne zaman işlendiği ve cesedin kimliği hakkında yerel savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

KAMP BÖLGESİNDE GÜVENLİK PARANOYASI: FIFA DEVREDE

Dünya Kupası gibi dev bir organizasyon öncesinde, milli takım stadına sadece birkaç on metre uzaklıkta böyle bir vahşetin izine rastlanması İran kampında büyük bir tedirginliğe yol açtı. Güvenlik zafiyeti endişesi yaşayan İran Milli Takımı yetkilileri, acil koduyla toplandı. İranlı idarecilerin, hem Meksika yerel emniyet birimleri hem de FIFA güvenlik temsilcileriyle üst üste toplantılar gerçekleştirdiği öğrenildi. Takımın antrenman saatlerinin, konakladığı otelin ve seyahat rotalarının güvenlik planlamasının en üst seviyeye çıkarılarak yeniden revize edildiği bildirildi.