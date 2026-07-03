Dünya Kupası'nda polis terörü! Abd polisi Mısır efsanesini darbetti! - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda polis terörü! Abd polisi Mısır efsanesini darbetti!

03.07.2026 13:57
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Mısır milli takımı teknik heyeti ile polis arasında otelde arbede! Takım Dallas'ta kaldı ve taraftarlarla buluştu. Olayda polis memuru ve teknik heyet arasında gerginlik yaşandı. Muhammed Salah liderliğindeki Mısır, Dünya Kupası'nda başarılı olmak için mücadele ediyor.

Mısır milli takımı teknik heyetinden bir görevli ile Amerikalı bir polis memuru arasında, takımın Dallas’ta kaldığı otelde fiziksel arbede yaşandı.

Dünya Kupası Son 32 Turu’nda AT&T Stadyumu’nda Avustralya ile karşılaşacak olan "Firavunlar", perşembe günü Teksas’a ulaştı. Takımın konakladığı otelin önünde, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu büyük bir taraftar kitlesi, imza almak ve fotoğraf çektirmek için toplandı.

Bir taraftarın kamerasına yansıyan görüntülerde; Trezeguet bir gencin formasını imzalayıp onunla özçekim yaparken, takım menajeri İbrahim Hasan'ın da onlara doğru yürüdüğü görülüyor.

Ancak bir güvenlik görevlisinin (polisin) hızla Hasan'a doğru yürüyüp onu sertçe geriye doğru itmesiyle ortam bir anda gerildi.

Mısır takımındaki oyuncuların ve teknik heyetin araya girmesiyle arbede büyürken, polis memurunun defalarca "GERİ ÇEKİLİN!" diye bağırdığı duyuldu. Yaşanan arbede yaklaşık 30 saniye sürdü ve ardından öfkeli Mısır heyeti üyeleri olay yerinden uzaklaştırıldı.

Not: 59 yaşındaki İbrahim Hasan, Mısır milli takım formasını 131 kez terleterek ülke tarihinin en çok milli olan 5. oyuncusu konumunda bulunuyor.

Hasan'ın ikiz kardeşi Hossam Hasan ise listenin daha üst sıralarında yer alan dört isimden biri ve şu anda takımın teknik direktörlüğünü yürütüyor.

Mısır'ın Dünya Kupası Serüveni

Mısır; Belçika beraberliği, Yeni Zelanda galibiyeti ve İran beraberliğinin ardından G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tur atlamıştı. Firavunlar, bu yaz düzenlenen turnuvadan önce Dünya Kupası tarihinde hiç galibiyet alamamıştı; 1990 ve 2018'de grup aşamasında elenmiş, doğrudan eleme usulüyle oynanan 1934'teki turnuvada ise ilk maçında mağlup olmuştu.

Turnuvadaki ilk üç maçında bir gol ve iki asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki Muhammed Salah, Mısır'ı son 16 turuna taşımak için elinden geleni yapacaktır.

Dünya Kupası'nda polis terörü! Abd polisi Mısır efsanesini darbetti!
Dünya Kupası'nda polis terörü! Abd polisi Mısır efsanesini darbetti!

Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Salah, Mısır, Polis, Son Dakika

Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'nda polis terörü! Abd polisi Mısır efsanesini darbetti! - Son Dakika

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