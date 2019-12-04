Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai

Zonguldak'ta, kömür karası elleriyle yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de mesailerine devam ediyor. Alın terleriyle ekmek parası için çalışan işçilerin tek dileği sağ salim emekli olabilmek. 18 yaşında girdiği maden ocağında 16 yıldır çalışan işçi Murat Heper, Zonguldak nasıl yer üstü şehriyse, burası da yer altı şehridir. Madencinin alın terinin alnın ak sütü kadar helal olduğunu herkes bilsin dedi.

Türkiye'nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) ekim ayı itibariyle 7 bin 905 işçi çalışıyor. Bu sayı, özel maden şirketlerindeki işçiler eklendiğinde çalışan işçi sayısı12 bini bulurken, kayıt dışı ocaklarda çalışan işçiler de eklendiğinde daha da artıyor.

Maden işçileri, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de yerin metrelerce altında çalışmaya devam ediyor. Ormanın derinliklerindeki özel bir maden ocağında çalışan işçiler, servisle tek tek evlerinden alınıyor. Yer altında kullanacakları tahta tahkimatları özenle ve dikkatle hazırlayan işçiler, maden mühendisi Tayfun Kaya'nın vediği talimatları aldıktan sonra yerin 480 metre altındaki ocağa inerek mesailerine başlıyor. İşçiler, yoğun çalışma temposunda tüm dünyada kutlanan 4 Aralık Madenciler Günü'nü hatırlamakta güçlük çekiyor.

'MADENCİNİN KADERİ YERİN ALTINDA'

Maden işçisi Murat Heper (34), 18 yaşında girdiği maden ocağında 16 yıldır çalışıyor. Madencinin ekmeğini yerin altında alın teriyle kazandığını anlatan Heper, Bugün Dünya Madenciler Günü. Günümüzü buruk şekilde kutluyoruz, çünkü Soma'da ölen arkadaşlarımız aklımızda. İçimiz buruk. Allah gani gani rahmet eylesin. Onların ailelerini düşünerek biz de burada iş sağlığı ve güvenliğini alarak çalışıyoruz. Sağ salim işimizi bitirerek çoluk çocuğumuza kavuşmayı, evimize dönmeyi diliyoruz. Madencinin kaderi gördüğünüz gibi yerin altında. Bizim işimiz ağır. Madenci yerin altında çalışır, ekmeğini, alın terini yerin altında arar, bulur ve dünyanın en zor mesleğini yapar. Madencinin kaderini yine madenciler belirler. Zonguldak nasıl yer üstü şehriyse, burası da yer altı şehridir. Madencinin alın terinin alnın ak sütü kadar helal olduğunu herkes bilsin. Aldığı her kuruşu helal. Taştan su çıkarmak gibi bir şey yaptığımız. Yaptığımız iş zor ama biz bir şekilde evimize ekmek götürmek zorundayız dedi.

15 yıllık maden işçisi Yasin Çakır (40) da günlerinin yer altında çalışarak geçtiğini anlatarak, Madenci arkadaşlarımızın günü kutlu olsun. Madenci çalışarak alın teriyle kazandığı parasını evine getiriyor. Çoluk çocuğunu düşünüyor yer altında. Bizim amacımız sağ salim çalışarak emekli olabilmek diye konuştu.

ZONGULDAK, MADEN İŞÇİSİNİN EMEĞİYLE AYAKTA DURUYOR

Özel kömür ocağı işletmecisi Erdin Kargidan da kötü anılarla anılan madencilerin özel ve anlamlı bir günde hatırlanmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Zonguldak'ın maden işçilerinin emeğiyle ayakta durduğunu söyleyen Kargidan, şöyle konuştu

Dünya madenciler gününde tüm maden işçilerin gününü kutluyor, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim hayatımız bu. Madencinin hayatı zor. Hep zor günlerinde basın aracılığıyla anılıyordu. Böyle daha mutlu bir günde, madenciler gününü kutladığımız için sevinçliyiz. Zonguldak'taki herkes madenin içinde. Ben işletmeden önce babamızın maden işletmeciliği nedeniyle hep bu işin içindeydik. Burada 100'ün üzerinde işçi çalışıyor. Bunun yanında nakliyecisi çalışıyor, fırıncısı çalışıyor ve Zonguldak bu şekilde ayakta kalıyor. Zonguldak'ın bir nebze olsun ekonomiye katkı sunabilmesi, madencilerin sırtından emeğinden geçiyor. Bugünde tüm hızımızla çalışmaya gayret ediyoruz.

ZONGULDAK'TA 5 YILDA 61 MADENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak'ta maden ocaklarında, 2014'ten 2019'un Ekim ayına kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında 61 maden işçisi yaşamını yitirdi. İşçilerin 12'si TTK'ya ait maden ocaklarında, 29'u özel maden şirketlerinde, 20'si ise kaçak işletilen ocaklarda hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, iş kazalarının önüne geçilmesi için işverenlerin yasalarda belirtilen şartlarda çalışmalarını sürdürmesi için denetimler yapıyor. 2019 yılının ilk 9 ayında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymayan 1 iş yerinde üretim durduruldu, kamuya ait bir kömür ocağı ile özel firmaya ait 11 kömür ocağına toplam 1 milyon 213 bin 701 lira para cezası uygulandı.