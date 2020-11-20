Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa'yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor - Son Dakika
BBC

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa'yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor

20.11.2020 13:52
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa'yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor, System.String[]

Koronavirüs Avrupa'da yeniden büyük hızla yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'nın önünde zorlu bir altı ay bulunduğu uyarısında bulundu.

Koronavirüs Avrupa'da yeniden büyük hızla yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'nın önünde zorlu bir altı ay bulunduğu uyarısında bulundu. WHO Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge, "Avrupa bir kez daha ABD ile birlikte salgının en hızlı yayıldığı merkez haline geldi" dedi.

Hans Kluge, kıtada son bir hafta içinde 29 bin kişinin koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kluge ilan edilen "kısıtlama" önlemlerinin sonucu günlük vaka sayılarının azaldığını da ekledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü Avrupa Birliği'nin (AB) yıl sonuna kadar iki aşının kullanımına onay verebileceğini söylemişti.

Komisyon, AB'nin yürütme organı.

Avrupa ülkelerinin çoğu Ekim ayında yeniden hız kazanan salgının ikinci dalgasının önünü kesmek amacıyla sıkı kısıtlama önlemleri uygulamaya başladı.

Şu ana kadar Avrupa'da salgının başından bu yana toplam 16 milyona yakın kişi koronavirüse yakalandı, Covid-19'dan ölenlerin sayısı 354 bini aştı.

WHO'ya göre bölgesel olarak Avrupa'dan daha yüksek vaka ve ölüm sadece Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor.

Bu vakalar ve ölümlerin önemli bir kısmı İngiltere, Rusya, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya'da görüldü.

En çok ölüm yaşanan Avrupa ülkesi 53 bin 870 ile İngiltere, en çok kişinin hastalandığı ülke ise 2 milyon 115 bin vakayı aşan Fransa.

WHO ne diyor?

WHO Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge dünyadaki vakaların yüzde 28'inin, ölümlerin ise yüzde 26'sının Avrupa'da meydana geldiğini söyledi.

Hans Kluge özellikle de yoğun bakım ünitelerinin yüzde 95 kapasiteyle çalıştığı İsviçre ve Fransa'daki durumdan kaygı duyduğunu vurguladı.

Kluge, Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında, son verilere göre her 17 saniyede bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini de ekledi.

Virüse karşı bağışıklık sistemini uyaran aşıların gelişiminde nihai aşamaya gelinmesi salgının kontrol edilebileceği konusunda umut veriyor.

Oxford, Pfizer-BioNTech, Sputnik ve Moderna aşı denemelerinden olumlu sonuçlar geliyor.

WHO yetkilisi aşılarla ilgili son gelişmelerin umut verici olduğunu ancak bunun bir anda herşeyi çözecek bir formül olmadığını, özellikle başlangıçta aşı arzının ihtiyaca göre sınırlı olacağını da söyledi.

Bu nedenle aşının yaygınlaşmasına kadar sosyal mesafe önlemlerine uymanın ve maske takmanın hala virüsten korunmanın en iyi yöntemi olacağını ekledi.

Kluge "Kapatmalar kaçınılmaz ama bunların son çare olduğu görüşünde ısrar ediyorum. Maske de tek başına bir çözüm değil başka önlemlerle birlikte kullanılması gerekiyor. Ama eğer maske kullanımı yüzde 95 olsa, kapatmalara gerek kalmazdı" diye konuştu.

AB zirvesinde neler konuşuldu?

AB liderlerinin dünkü zirvelerinin gündeminde salgının önlenmesi için alınacak tedbirler vardı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ilaçlar konusundaki yetkili kurumunun, herşey sorunsuz giderse, Moderna ve Pfizer-BioNTech aşılarına Aralık ayının ikinci yarısı kadar erken bir tarihte piyasaya çıkış için koşullu onay verebileceğini söyledi.

Von der Leyen, AB vatandaşlarını aşılar konusunda bilgilendirmek için ortak bir çaba içinde olunacağını da ekledi.





Tek tek ülkelerde durum ne?

Fransa ikinci kez ulusal çapta kapatma önlemlerine geçti. Kurallara göre insanlar işe ve okula gitmek, temel alışverişlerini yapmak, tıbbi ihtiyaçlar ya da egzersiz gerekçeleriyle evden çıkabiliyor.

Dışarıya çıkarken yanında çıkış gerekçesinin anlatıldığı yazılı bir açıklama taşımak gerekiyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, kısıtlamaları kaldırmanın zamanı gelmediğini ama virüsün hızının görece kesilmeye başladığını söyledi.

Veran salgının yol açtığı endişe ve belirsizliğin insanların zihin sağlığını da etkilediğini ama çabaları sürdürmek gerektiğini de ekledi.

İtalya'da Covid ölümleri Kasım ayında Ekim ayının iki katına çıktı. Başbakan Giuseppe conte Noel'in bu yıl çok farklı geçeceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de de hükümetin bilim danışmanları da Noel dönemiyle ilgili benzer uyarılar dile getiriyorlar ve halka bir kaç aile biraraya gelmenin özellikle yaşlı nüfus açısından büyük risk taşıdığı mesajını veriyorlar.

Ülkede Perşembe günü yeni vaka sayısı 23 bine yaklaştı ve bir günde 501 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Rusya'da da günlük vaka sayısı 20 bini aşıyor. Moskova'da yetkililer sağlık kriziyle baş edebilmek için beş sahra hastanesi açtı.





Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa'yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa'yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor - Son Dakika Dünya

BBC

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