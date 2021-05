Dünyaca ünlü isimler, yeni normal dünyayı 'Perakende Günleri'nde anlatacak - Son Dakika

PG21'in bu sene ki yabancı konuşmacıları arasında Fütürist Peter Hinssen, Sinolog ve Girişimci Pascal Coppens ve Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei yer alıyor.

Sunuculuğunu başarılı televizyoncu Oylum Talu'nun yapacağı PG21, hem içerik hem de fiziksel olarak kendini pandemi şartlarına göre yenileyerek katılımcılarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bu sene ana teması 'Dijital Dünya' olarak belirlenen PG21de, 40 farklı oturumda yabancı ve yerli 50'den fazla profesyonel isim katılımcılara seslenerek; deneyimlerini paylaşacak, akıllardaki sorulara yanıt bulacak.

Artık 'Normal' Yok!

Perakende Günleri'21'in merakla beklenen konuşmacılarının başında Fütürist Peter Hinssen geliyor. Teknolojinin hızla ilerlediği bu yeni dönemde her şey büyük bir değişime uğruyor. Yeni beceriler edinmek önem kazanırken, geleceği tasarlamaya çalışmak da herkesin önceliği olmuş durumda. Teknolojinin değişen hızına ayak uyduramayan ve fırsatları değerlendiremeyen firmalar büyük zorluklar yaşarken, adapte olabilenler büyük fırsatlar yakalıyor. 'Normal' olarak bilinenlerin sürekli değişmesi yol haritasını çizmeye çalışan firmaların karşısına nasıl bir sonuç çıkarıyor? 'Yeni Normal' olarak sunulan standartlar aslında geçerliliğini çoktan yitirdiyse, yanıltıyorsa ve artık 'normal' yoksa ne yapmalı? Fütürist ve yazar Peter Hinssen, 'Artık ''Normal'' Yok' başlıklı oturumunda "VACINE" adını verdiği formülle firmaların bu döneme nasıl adapte olabileceğini anlatacak. Hinssen, belirgin olan tek şeyin "belirsizlik" olduğu bu dönemde "Hız, Çeviklik, Yaratıcılık, İnovasyon, Bağlantı ve Deneyimlemeden" oluşan formülün nasıl uygulanması gerektiğini güncel örneklerle aktaracak.

"QUBIT" Düşünce Yapısı, Pandemi ve Çin

Uzun vadeli planlar bizi nereye kadar götürebilir? Her an değişen ve sarsıntılara açık dünyamızda konfor alanımızın dışına çıkmak için ne yapabiliriz? Olasılıklar sınırsızken, her gün geleceği yeniden planlamak ve değerlerimizi sorgulamak için nasıl bir yol izleyebiliriz? Belki bir kuantum bilgisayarı gibi bizim de "Qubit" düşünce yapısıyla bilgileri işlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Belki de daha fazla düşünmek yerine daha fazla hayal kurmaya başlamalıyız.

Sinolog ve girişimci Pascal Coppens oturumunda şirketlerin pandemi sonrası izlemesi gereken yol haritasını çarpıcı örneklerle anlatacak. Coppens, Çin'i batı dünyasından ayıran en büyük farklardan biri olduğunu söylediği "Qubit" düşünce yapısının nasıl elde edileceğini aktarırken, her gün yeni bir vizyonla ilerlemenin nasıl gerçekleşeceği konusunda da tavsiyelerde bulunacak.

Çin ve Türkiye, birer önemli yükselen piyasa ülkesi ve G20 üyesi, Bir Kuşak Bir Yol'un ortak inşasında iki iş birliği ortağı. 1971 yılında diplomatik ilişkiler kurulduğundan beri, Çin ve Türkiye arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler her geçen gün yoğunlaşmakta, siyaset, ekonomi, ticaret, güvenlik ve kültür gibi alanlardaki somut iş birliği sağlam adımlarla ilerletilmekte, Çin Türkiye Stratejik İş Birliği İlişkileri'nin içeriği sürekli olarak zenginleşmekte. Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 'Türkiye ve Çin İş Birliği' oturumunda iki ülke arasında gelişen iş birliğinin geleceğini anlatacak.

AKINON ve VESTEL ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri 2021'in yerli konuşmacıları arasında ise Başkanlar Oturumunda BMD Başkanı Sinan Öncel ile AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Akinon CEO'su Tolga Tatari, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Coşkundeniz, MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım ve Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe yer alıyor.

Bu sene oditoryum konferansları dışında perakende sektörünün derinlemesine ele alınacağı Uzmanlık Sahneleri konuşmacıları ise şu şekilde sıralanıyor:

İDA Yönetim Kurulu Başkanı Esra Şengülen Ünsür ve Ufuk Çarşıbaşı: Mağdur Markalar Canavar Müşteriye Karşı

DNG Danışmanlık Kurucusu ve Ekonomist Fatih Keresteci: Ekonomi 2021: Pedalı Hangi Hızla Çevirelim?

Coca Cola İçecek Yerinde Tüketim Satış Direktörü Şehnaz Gökaslan ve Coca Cola İçecek Türkiye Pazar Araştırma Müdürü Sevi Sidar: COVID-19 Pandemisinin Alışverişçi ve Perakende Üzerine Etkileri

Armiya Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Tuğ: Robotik Teknolojiler Çağında Markalaşma ve Otomasyon

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı : Değer Odaklı Üretim, Sürdürülebilir İnovasyon

Erdal Kesrelioğlu ile Finansın Uzmanından Tavsiyeler: Parayı Nasıl Yönetelim Oturumu

Sephora Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya: Sephora: Güzelliğin Dijital Deneyimi

Lacoste OmniChannel Dönüşümü: Eren Perakende Satış ve Mağazacılık CDO Arda Genç

Related Digital CEO Sedat Kılıç: Doğru Segmentasyon, Akıllı Otomasyon, Mutlu Müşteri

BI Technology Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Çıtak: Perakende Sektöründe Veri Odaklı Yaklaşım