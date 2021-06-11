Dünyada gıda israfının boyutunu ortaya koyan sergi KTSM'de

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kale Grubu, gıda israfı sorununa dikkati çekerken, evlerin mutfağında başlayacak mikro değişimlerin getireceği makro etkiyi tetiklemek amacıyla Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)" sergisini İstanbul'a getirdi.

Dünyanın dört bir yanında üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkati çeken sergi, 30 Eylül'e kadar Karaköy'deki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde (KTSM) ziyaret edilebilecek.

Küresel sorunların başında gelen gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunda farkındalık ve anlayış oluşmasını sağlamak amacıyla 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasını yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı ile dünyamıza iyi bakan sorumlu ürünleriyle yaşam alanlarına anlam katan Kale Grubu, evlerin mutfağında başlayacak mikro değişimlerin getireceği makro etkiyi tetiklemek hedefiyle çarpıcı bir projeye imza attı.

Bu kapsamda, Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in, üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkat çekmek amacıyla fotoğrafladığı 32 eserinden oluşan "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)" fotoğraf sergisinin Türkiye'de ilk durağı İstanbul oldu. Gıda israfı sorununa dikkat çekerken kültürel çeşitlilik odağında tüketici alışkanlıklarının nedenlerine de ışık tutmayı amaçlayan sergi, 30 Eylül'e kadar Karaköy'deki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışı, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ve Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan tarafından yapıldı.

"Gıda israfına çok paydaşlı bir çözüm bulma arayışındayız"

Salgın şartları nedeniyle hibrit etkinlik olarak düzenlenen açılışta konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inandıklarını ve bu farkındalığı KTSM'de hayata geçen projelere yansıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Okyay, KTSM'nin, önemli bir küresel sorun olan gıda israfı konusunu, bir sanatçının gözünden ezber bozan bir şekilde tartışmaya açan bu sergiye ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kale Grubu olarak, geçtiğimiz günlerde insanların kendi dünyalarından başlatacağı küçük değişimlerin birleşerek büyük dönüşüm getireceğine ilişkin inancımızla 'İyi Bak Dünyana' hareketini başlattık. Bu sergiyi, vicdanlı ekosistemler üretmeye yönelik bu hareketimizin bir yansıması olarak görüyoruz. Sanatın gücü kadar; kamu, özel sektör ve STK güç birliğini aynı potada harmanlayan bu projeye büyük değer veriyoruz. Herkes kendi etki alanında elinden gelenin en iyisini yapmak için, kaynaklarını ve uzmanlığını birleştirdi. Gıda israfı gibi küresel bir soruna karşı güç birliğiyle çok paydaşlı bir çözüm bulma ve topluma yayma arayışındayız."

Gıda israfına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğine dikkati çeken Okyay, şunları kaydetti:

"Küresel açlık bu kadar artmışken ve bu soruna neden olanlar en az sorumluluk sahibi iken, iş dünyasına da çağrıda bulunmak istiyorum. Herkes kendi evinde, sektöründe, faaliyet alanında tedarik zincirinde bu konuya el atsın.Sergimiz, 30 Eylül'e kadar KTSM'de ziyarete açık olacak. Lütfen gelin, bu sergiyi gezin, kendinize öğreniler çıkarın. Çevrenize yayın. Gıda israfı üzerine daha fazla düşünüp bunu kendi hayatınızdan başlayarak uygulamaya başlayın. Herkesle gıdaya iyi bakmanın yollarını tartışın. Biz de bu tartışmaya zemin hazırlayalım."

"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyamız, bir senede 21 milyon kişiye ulaştı"

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan da programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle neredeyse tamamen dijital platformlarda ilk bir yılını geride bıraktığımız Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyamız, bir senede 21 milyon kişiye ulaştı. Tüketici düzeyinde güçlü bir farkındalık oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasının sonuçlarına göre de ülkemizde her dört kişiden birinin kampanyamızı duyduğunu tespit ettik. Ancak hiç durmadan çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bakanlığımızın bütün plan ve programları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) 6'sına doğrudan, 6'sına da dolaylı yoldan hizmet ediyor. Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyamız ise 'Açlığa Son' ve 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' SKA'larını kapsamaktadır."

Açılış konuşmalarının ardından Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak'ın moderatörlüğünde 'Gıda İsrafı: Herkese Görev Düşüyor' başlıklı bir de panel düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ve İDEMA Kurucu Ortağı Ali Ercan Özgür'ün katıldığı panelde gıda kaybı ve israfının önlenmesi konusunda farklı kesimlerin üzerine düşen sorumluluklar hakkında görüş ve öneriler paylaşıldı.

"Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)" fotoğraf sergisi hakkında

"Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)" fotoğraf serisinin başlığı, üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkati çekiyor. Fotoğraflarda, çürüme süreci başlamış ve artık yenilemeyecek durumda olan gıdalar gösteriliyor. Fotoğraflanan gıdaların tamamı, dünyanın dört bir yanından getirilip süpermarketlerde satışa çıkarılan ürünlerden oluşuyor.