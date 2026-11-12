Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL - Son Dakika
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Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

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Dünyada sadece Antalya\'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL
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Antalya'da yalnızca belirli bölgelerde yetişen endemik Termessos çiğdemi, sonbaharda açan lila renkli çiçekleriyle dikkat çekiyor. Dünyada sadece Antalya'da görülen bitkinin biyokaçakçılık ve bilinçsizce toplanma tehdidi altında olduğunu belirten uzmanlar, biyolojik çeşitliliğe zarar vermenin cezasının 699 bin 245 liraya ulaştığı konusunda uyardı.

Antalya'nın doğal zenginlikleri arasında yer alan Termessos çiğdemi, dünyada yalnızca bu kentte yetişen endemik bitkiler arasında bulunuyor. Termessos Milli Parkı ile Olimpos Beydağları Milli Parkı arasında yayılış gösteren tür, hassas ekolojik koşullarda yaşamını sürdürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Deniz, Termessos Antik Kenti'nin yalnızca tarihi eserleriyle değil, biyolojik çeşitliliğiyle de büyük önem taşıdığını belirtti. Deniz, "Dünyada sadece Antalya'yı tercih eden, çok lokal endemik türlerden bir tanesi" diyerek bitkinin korunması gerektiğini vurguladı.

SONBAHARDA LİLA RENKLİ ÇİÇEKLER AÇIYOR

Termessos çiğdemi, pek çok bitkinin yaprak döktüğü sonbahar aylarında çiçek açmasıyla öne çıkıyor. Ormanlık ve makilik alanlarda yetişen bitki, lila renkli çiçekleriyle doğaya farklı bir görünüm kazandırıyor.

Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Prof. Dr. Deniz, doğanın renk değiştirdiği dönemde çiçeklenen bu türün Antalya'nın önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirterek vatandaşların bitkiye zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

"BİR TANE KOPARSAM NE OLUR Kİ DEMEYİN"

Endemik bitkilerin doğal ortamlarından koparılmasının türlerin geleceğini tehlikeye atabileceğini belirten Prof. Dr. Deniz, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Deniz, "Toplumumuzun hemen her kesiminin yerde gördükleri, 'Bir tane koparsam ne olur ki?' diye düşündükleri bir türün dünya üzerinde sadece Antalya'mızda yayılış gösterebilen çok lokal bir endemik olabileceğini düşünmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CEZASI 699 BİN 245 LİRA

Türkiye'nin endemik bitki zenginliğinin biyokaçakçıların hedefinde olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz, nadir türlerin yaprak, yumru ve DNA örneklerinin dahi izinsiz toplanabildiğine dikkat çekti.

Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Biyolojik çeşitliliğe zarar vermenin idari para cezasının 699 bin 245 lira olduğunu açıklayan Deniz, yakın geçmişte 660 orkide yumrusunun kaçak yollarla sökülerek yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını hatırlattı.

Prof. Dr. Deniz, "Bu türlerin toplanması, yurt içi veya yurt dışında yasak yollarla satılması durumunda ciddi müeyyideler söz konusu" dedi.

Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

VATANDAŞLARA İHBAR ÇAĞRISI

Doğada izinsiz bitki veya hayvan örneği toplandığını gören vatandaşların kolluk kuvvetlerine haber vermesi gerektiğini söyleyen Deniz, bilimsel araştırmalar için bile özel izinler alındığını vurguladı.

Termessos çiğdeminin yanı sıra Likya orkidesi, Çıralı şalbası ve Olimpos şalbası gibi Antalya'ya özgü bitkilerin de korunması gerektiğini belirten Deniz, doğal yaşam alanlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: DHA
AntalyaGüncelSon Dakika

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