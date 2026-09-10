Dünyanın en dar otomobili görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 50,20 cm

İtalyan tamirci Andrea Marazzi, 1993 model Fiat Panda'yı adeta ince bir dilime dönüştürdü. Sadece 50,20 santimetre genişliğindeki araç, dünyanın en dar sürülebilir otomobili olarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. İlk bakışta yapay zekayla hazırlanmış bir görüntüyü andıran araç, gerçekten çalışıyor ve hareket edebiliyor.

BİR FİAT PANDA'YI ADETA İKİYE BÖLDÜ

Andrea Marazzi'nin sıra dışı projesinin temelinde 1993 model Fiat Panda bulunuyor. Marazzi, aracın gövdesindeki orta bölümü çıkararak iki tarafı yeniden birleştirdi ve otomobilin genişliğini yaklaşık 1,5 metreden yalnızca 50 santimetre seviyesine indirdi.

Ortaya çıkan araç, dışarıdan bakıldığında neredeyse bir otomobilin yan profili gibi görünüyor. Buna rağmen dört tekerleğini, kapılarını, tavanını ve birçok orijinal parçasını koruyor. Kaynaklara göre araçta orijinal Panda'nın parçalarının yaklaşık yüzde 99'u yeniden kullanıldı.

12 AY BOYUNCA KESİP KAYNAK YAPTI

Marazzi'nin bu sıra dışı projeyi tamamlaması yaklaşık 12 ay sürdü. İtalyan tamirci, ailesinin otomobil geri dönüşüm işletmesinde gerçekleştirdiği çalışmada kesim, kaynak ve yeniden montaj işlemlerini büyük ölçüde kendi imkanlarıyla yaptı.

Marazzi'nin amacı yalnızca farklı görünen bir otomobil üretmek değildi. Aynı zamanda daha önce kimsenin yapmadığı kadar dar bir Panda ortaya çıkarmayı hedefledi. Proje tamamlandığında ortaya çıkan araç, sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve dünyanın farklı ülkelerinde haber konusu haline geldi.

MOTOR YERİNE ELEKTRİKLİ SİSTEM KULLANILDI

Aracın standart Panda motoru, bu kadar dar bir gövdeye sığmadığı için projede geleneksel motor yerine elektrikli tahrik sistemi kullanıldı.

Flat Fiat adı verilen araç yaklaşık 264 kilogram ağırlığında. Uzunluğu yaklaşık 3,4 metre, yüksekliği ise 1,45 metre. Elektrikli sistem sayesinde araç yaklaşık 15 kilometre/saat maksimum hıza ulaşabiliyor ve tek şarjla yaklaşık 25 kilometre yol kat edebiliyor.

SADECE BİR KİŞİ SIĞABİLİYOR

Aracın genişliğinin yalnızca 50,20 santimetre olması nedeniyle içerisinde yalnızca sürücü için yer bulunuyor. Tasarımın ne kadar sıra dışı olduğunu gösteren detaylardan biri de ön bölümdeki tek far.

Dış görünüşü nedeniyle ilk kez görenlerin birçoğu aracın gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyor. Sosyal medyada da aracın yapay zekayla oluşturulmuş veya bilgisayar ortamında tasarlanmış bir görüntü olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı. Ancak araç tamamen gerçek ve kendi gücüyle hareket edebiliyor.

PARK ETMEK KOLAY AMA YOLLARA ÇIKAMIYOR

50 santimetrelik genişliği nedeniyle aracın park konusunda büyük avantaj sağlayacağı düşünülse de normal trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Araç yol kullanımı için yasal olarak tescilli değil ve daha çok etkinliklerde, fuarlarda ve otomobil gösterilerinde sergileniyor.

Marazzi'nin sıra dışı tasarımı, özellikle dar sokaklarıyla bilinen İtalya'da büyük ilgi gördü. Araç, 2025 yılında Fiat Panda'nın 45. yılı kapsamında İtalya'nın Pandino kentinde düzenlenen etkinlikte de sergilendi.

GUINNESS DÜNYA REKORU'NA GİRDİ

Projenin en dikkat çekici noktalarından biri ise Guinness Dünya Rekorları oldu. Daha önce Marazzi'nin rekor için resmi başvuru hazırlığında olduğu belirtilirken, 2026 itibarıyla Andrea Marazzi'nin 50,20 santimetrelik aracı “en dar sürülebilir otomobil” rekoruyla Guinness kayıtlarında yer alıyor. Guinness'in güncel içeriklerinde de “Narrowest drivable car” başlığıyla Marazzi'nin rekoru listeleniyor.

İlk bakışta “Bu gerçekten araba mı?” dedirten Flat Fiat, artık sadece ilginç bir otomobil projesi değil, resmi bir dünya rekorunun sahibi olarak dikkat çekiyor.