Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi - Son Dakika

Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi

Son Güncelleme: 28.09.2023 16:32

Hadrian Duvarı'ndaki ünlü Sycamore Gap ağacı, kimliği bilinmeyen bir vandallar tarafından kesildi. İngiltere'de ikon haline gelmiş bu ağacın kesilmesi büyük tepkilere yol açtı. Ağacın kasıtlı olarak kesildiği düşünülüyor

Hadrian Duvarı'ndaki ünlü Robin Hood ağacı olarak da bilinen Çınar Gap Ağacı kimliği bilinmeyen vandallar tarafından kesildi.

İngiltere'e Kuzeyumberland'deki Crag Lough yakınlarındaki Sycamore Gap'deki bir çukurda bulunan ve 21 metre yüksekliğindeki akçaağaç, bu sabah kesilmiş halde bulundu.

Ağacın kasıtlı olarak kesildiği tahmin ediliyor .

Yetkililer, ağacın kim tarafından kesildiğini bulmak için ağacı güvenlik kordonuna alıp ağaca kimsenin yaklaşmamasını istedi.

Bu ağaç, Kevin Costner ve Morgan Freeman'ın oynadığı 1991 yapımı Robin Hood Prens'i gibi Hollywood yapımı bir filmde yer aldı.

Vatandaşlar, dünyanın en ünlü ağacı olduğu için İngiltere'ye farklı bir imaj kazandırdığı için ağacın kesilmesine büyük tepki gösterdi.

Köylü Katie Smith (25), ağacın işe giderken yanından geçerken yan yatmış halde bulduğunu söyledi.

Kuzeyumberland Ulusal Park Yetkilileri bir sözcü şunları söyledi: "Maalesef, Sycamore Gap'teki ünlü ağaç bu gece kesildi.

Vatandaşlar ağacın kasıtlı olarak kesildiğine dair ellerinde kanıt olduğunu söyledi.

Ağacın kasten kesildiği veya İngiltere'de Agnes fırtınası tarafından devrildiği kesin değilken fotoğraflar ağacın testere ile kesildiğini gösteriyor.

Ağacın olduğu bölge film sahnelerinin yanı sıra fotoğraf çekimi için dünyanın en popüler alanlarından bir tanesiydi.

Sycamore Gap, Woodland Trust ödüllerinde 2016 İngiliz Yılın Ağacı seçildi ve dünya genelinden insanlar tarafından çok seviliyor.

Kuzeyumberland Ulusal Park Yetkilileri, halktan bu zamanda siteyi ziyaret etmemelerini istiyor.

Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi
Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi
Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi
Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi
Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi
Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam

Robin Hood, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi - Son Dakika
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