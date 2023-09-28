Dünyanın en ünlü 30 yıllık ağacı olan Çınar Gap Ağacı kimliği belirsiz kişilerde kesildi

Hadrian Duvarı'ndaki ünlü Robin Hood ağacı olarak da bilinen Çınar Gap Ağacı kimliği bilinmeyen vandallar tarafından kesildi.

İngiltere'e Kuzeyumberland'deki Crag Lough yakınlarındaki Sycamore Gap'deki bir çukurda bulunan ve 21 metre yüksekliğindeki akçaağaç, bu sabah kesilmiş halde bulundu.

Ağacın kasıtlı olarak kesildiği tahmin ediliyor .

Yetkililer, ağacın kim tarafından kesildiğini bulmak için ağacı güvenlik kordonuna alıp ağaca kimsenin yaklaşmamasını istedi.

Bu ağaç, Kevin Costner ve Morgan Freeman'ın oynadığı 1991 yapımı Robin Hood Prens'i gibi Hollywood yapımı bir filmde yer aldı.

Vatandaşlar, dünyanın en ünlü ağacı olduğu için İngiltere'ye farklı bir imaj kazandırdığı için ağacın kesilmesine büyük tepki gösterdi.

Köylü Katie Smith (25), ağacın işe giderken yanından geçerken yan yatmış halde bulduğunu söyledi.

Kuzeyumberland Ulusal Park Yetkilileri bir sözcü şunları söyledi: "Maalesef, Sycamore Gap'teki ünlü ağaç bu gece kesildi.

Vatandaşlar ağacın kasıtlı olarak kesildiğine dair ellerinde kanıt olduğunu söyledi.

Ağacın kasten kesildiği veya İngiltere'de Agnes fırtınası tarafından devrildiği kesin değilken fotoğraflar ağacın testere ile kesildiğini gösteriyor.

Ağacın olduğu bölge film sahnelerinin yanı sıra fotoğraf çekimi için dünyanın en popüler alanlarından bir tanesiydi.

Sycamore Gap, Woodland Trust ödüllerinde 2016 İngiliz Yılın Ağacı seçildi ve dünya genelinden insanlar tarafından çok seviliyor.

Kuzeyumberland Ulusal Park Yetkilileri, halktan bu zamanda siteyi ziyaret etmemelerini istiyor.