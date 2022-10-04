Elon Musk'ın anketi Ukraynalıları ayağa kaldırdı! Küfürlü yanıt - Son Dakika
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Elon Musk'ın anketi Ukraynalıları ayağa kaldırdı! Küfürlü yanıt

04.10.2022 14:22
Elon Musk'ın anketi Ukraynalıları ayağa kaldırdı! Küfürlü yanıt

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'dan yaptığı anketle tekrar gündemde yer aldı. Bu anket ise Ukraynalıları çileden çıkardı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemden düşmeyen Elon Musk, son paylaşımıyla tekrar gündeme oturdu. Tesla CEO'su Twitter hesabından Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini sona erdirmek için fikirlerini paylaştığı bir anket yaptı. Tartışma yaratan anketin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yanıt gecikmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Elon Musk için anket yaptı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların sürmesiyle birlikte 30 Eylül'de Ruslar, Ukrayna'nın bazı bölgelerini hakimiyetleri altına aldı. Olayların ardından Elon Musk, bu bölgelerle ilgili bir anket yaptı. Bu anket ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i çileden çıkardı.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev's mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Musk, paylaşımında Kırım'ın tehlike altında olması halinde Rusya'nın tam seferberlik ilan edebileceğini ve bunun da iki tarafta büyük kayıplara neden olabileceğini belirtti. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya göre daha fazla nüfusa sahip olduğunu ve Ukrayna'nın savaşı kazanma olasılığının düşük olduğunu yazdı.

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Bu Twitter iletilerinin ardından Musk, takipçilerine bir anket sundu. "O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli?" CEO, bu sorunun ardından takipçilerinden 'evet' veya 'hayır' cevabını vermelerini istedi.

Which @elonmusk do you like more?

— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Elon Musk'ın paylaşımının ardından Volodimir Zelenskiy'de kendi hesabından bir anket yaptı. Anketinde ise takipçilerine "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?" sorusunu sordu. Seçeneklere ise "Ukrayna'yı destekleyen" ve "Rusya'yı destekleyen" yanıtlarını ekledi. Zelenskiy'nin anketine ise çoğunluk, "Ukrayna'yı destekleyen" cevabını verdi.

Bu olayların ardından Ukrayna'dan gelen sert tepkiler oldukça ilgi çekti. Çünkü Musk, savaşın başlangıcından itibaren Ukrayna'da yarı halk kahramanı statüsü kazandı. Elon Musk'ın paylaşımına karşılık bir başka tepki ise Ukrayna'nın açık sözlü Almanya büyükelçisi Andriy Melnyk'dan geldi. Melnyk, Musk'ın Tweet'ine küfürlü bir yanıt verdi.

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022

Tepkileri umursamadığını belirten Musk, şubat ayında Rusya'nın işgalinden dolayı Ukrayna'da internetin kesintiye uğradığı günleri hatırlattı. "SpaceX, Starlink'i etkinleştirmek ve desteklemek için Ukrayna'da şu ana kadar 80 milyon dolara yakın para harcadı. Rusya'ya desteğimiz 0 dolar. Açıkçası, biz Ukrayna yanlısıyız."

Peki, siz bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ukraynalılar tepkilerinde haklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk'ın anketi Ukraynalıları ayağa kaldırdı! Küfürlü yanıt - Son Dakika

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