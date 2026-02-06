Duygu Apartmanı Yıkıldı - Son Dakika
06.02.2026 14:09
Kadıköy'deki Duygu Apartmanı, kentsel dönüşüm kapsamında güvenli konutlar için yıkıldı.

İBB'nin kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Duygu Apartmanı'nda yıkım gerçekleşti. Güvenli yapılar üretme hedefiyle başlatılan dönüşüm sürecinin ilk aşaması tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, 'İstanbul Yenileniyor' kapsamında Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde bulunan Duygu Apartmanı'nın dönüşüm sürecini başlattı. 1976 yapımı olan riskli binanın yıkımı bugün gerçekleştirildi. Yıkıma; İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahipleri katıldı. Yetkililer, uzlaşma süreci tamamlanan binanın yerine 37 bağımsız bölümden oluşan depreme dayanıklı yeni yapının inşa edileceğini ve hak sahiplerinin yaklaşık 18 ay içinde güvenli konutlarına kavuşacağını bildirdi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya, "Kadıköy Duygu Apartmanımız, 'İstanbul Yenileniyor' sistemi kapsamında dönüşüm sürecini gerçekleştirdiğimiz tekli yapılara örnek bir model olarak görülmektedir. 1976 yılında yapılmış, 50 yıllık bir bina ve 24 bağımsız birimden oluşmaktadır. Hak sahipleri 2023 yılında 6 Şubat'tan sonra bize 'İstanbul Yenileniyor' sisteminde başvuruda bulundu ve biz süreci başlattık. Bugün de yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

'6 ŞUBAT DEPREMİNDEN SONRA BAŞVURULAR 3-4 KAT ARTTI'

Gürkan Kaya, "Özellikle 6 Şubat depreminden sonra 'İstanbul Yenileniyor' sistemine başvurular 3-4 kat birden arttı. Tabii ki insanlar o anki korku, endişe veya sürekli kamuoyunda gündem olmasından dolayı başvurularını artırdılar. Belli bir süre sonra bu biraz daha durağanlaştı, talepler oluşmaya başladı. Ama ne kadar bilinç artarsa, farkındalık artarsa vatandaşlarımız da o minvalde gündeme getiriyor. Biz de bunu her zaman her ortamda duyuruyoruz; depremin zamanı belli değil diyoruz. Bu kapsamda başvurmaları halinde biz elimizden gelen kamu kuruluşu titizliğiyle çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKE GENELİNDE ZAYIF BİNALAR YIKILIP YENİDEN YAPILABİLSE ÇOK İYİ OLACAK'

Apartman sakini Duygu Birecikli, "Bu apartmanı babam Ahmet Üner Birecikli inşa etti. Burada doğdum, büyüdüm. Apartmana da benim ismim verildi. O yüzden çok duygulanıyorum. Burada büyüdüğüm için iyi, kötü anılarım var. Fakat apartmanımız eskimişti. Şimdi yıkılıp yenilenecek, güçlenecek. Depreme dayanıklı olacak. Biz 99 depremini de burada yaşadık. Beşik gibi sallanmıştı. Apartmana o zaman bir şey olmamıştı. Fakat eskidi, gücünü kaybetti. Ülke genelinde aslında zayıf binalar yıkılıp yeniden yapılabilse en kısa zamanda çok iyi olacak. Çünkü deprem maalesef ülkemizin bir gerçeği" dedi.

'HİÇBİR KOMŞUMU BEN GÖÇÜK ALTINDA GÖRMEK İSTEMİYORUM'

Kader Namruk, "Aslında şu an binamız yıkıldığı için çok mutluyum. Bundan sonra daha güvenli, daha iyi bir binada oturacağız. 6 Şubat depreminden sonra komşularımıza danışarak başvurmuştum. Binamız da eski, ürkütücü. 'Hiçbir komşumu ben göçük altında görmek istemiyorum' dedim. Herkes elinden gelen bir şeyler yapıyordu o deprem sırasında ama deprem olup bitmişti. Öncesinde bir şey yapılmamıştı. Kayıplar geri gelmedi. Ben, bize bir şey olmadan, bir şeyler yapmak istedim. İstanbul depremini düşünemiyorum. Herkeste bir İstanbul depremi korkusu var. Yıkımdan itibaren 15 ay gibi bir zaman verdiler. Yapacaklarına inanıyorum çünkü şimdiye kadar dediklerini hep yaptılar. Projeden de çok memnunuz. Herkes kabul etti" diye konuştu.

'BİNAMIZ ESKİ VE KORKUYORUZ'

Namruk, "Ben o depremde yardım amaçlı çok çalıştım. Zaten oradaki durumu gördüm. Zaten ondan sonra komşularıma 'başvuralım' dedim. Çünkü binamız eski. 23 Nisan depreminde de yeni binada oturan hiç kimse aşağı inmedi ama biz hepimiz aşağı indik. Binamız eski ve korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

