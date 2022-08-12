Fazla balın sersemlettiği yavru ayıya armut jesti - Son Dakika
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Fazla balın sersemlettiği yavru ayıya armut jesti

12.08.2022 22:08
Fazla balın sersemlettiği yavru ayıya armut jesti

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, fazla bal tükettiği için fenalaşan ve gözlem altında tutulan yavru ayıya armut ikram etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, fazla bal tükettiği için fenalaşan ve gözlem altında tutulan yavru ayıya armut ikram etti.

Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan yavru ayı, köylüler ve orman memurları tarafından bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim edilmişti. Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan yavru ayıya "Balkız" ismi verildi. Kendine gelen yavru boz ayıyı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ziyaret etti. Balkız'ın durumu hakkında veteriner hekimlerden bilgi alan Özlü, ayıya yanında getirdiği armutlardan verdi. Özlü, "Bal yedikten sonra çekilen görüntüler beni çok duygulandırdı. Balkız'ı görmek istedik ve balı fazla yediği için ona armut ikramında bulunmak istedik. Sağlığı yerinde, kısa süre içerisinde doğal yaşam alanına salınacak. Balkız sayesinde Yığılca'nın balı geniş kitlelere tanıtılmış oldu" dedi.

(Selçuk Akyol – Enes Bektaş - İHA)

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Düzce aşure ile tatlandı Düzce aşure ile tatlandı Türkiye'nin tanıdığı 'Balkız' kendine geldi Türkiye'nin tanıdığı 'Balkız' kendine geldi
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fazla balın sersemlettiği yavru ayıya armut jesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fazla balın sersemlettiği yavru ayıya armut jesti - Son Dakika
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