Üye Girişi
E-scooterlar nasıl hayatımıza girdi? - Son Dakika

E-scooterlar nasıl hayatımıza girdi?

21.11.2021 11:04
E-scooterlar nasıl hayatımıza girdi?

Mikro mobilitenin yeni aracı elektrikli scooterlar (e-scooter), hızlı ve pratik kullanımıyla özellikle trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Mikro mobilitenin yeni aracı elektrikli scooterlar (e-scooter), hızlı ve pratik kullanımıyla özellikle trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehirlerdeki trafik sıkışıklığı ulaşımda yeni arayışları da beraberinde getiriyor. E-scooterlar, pil teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte günlük hayata hızlı bir giriş yaptı. İki tekerlekli bu araçlarla kısa mesafelerde yapılan sürüşler, sıfır karbon salınımı ile pratik olduğu kadar çevreci bir nitelik de taşıyor.

Uzmanlara göre, e-scooterların toplu taşımayla entegre edilmesi, insanların toplu taşımaya olan ilgisini de artırıyor. Hollanda merkezli mobilite profesyonelleri platformu Intertraffic'in sitesinde yer alan bilgiye göre, mikro mobilite yolculuklarının 4'te 1'i büyük toplu taşıma merkezlerinde başlıyor ve bitiyor. Mikro mobilite araçları aracılığıyla insanların evlerinden toplu taşımaya hızlı ve pratik ulaşması, toplu taşıma kullanımını olumlu etkiliyor.

"Salgınla birlikte scootera eğilim artmaya başladı"

BinBin Scooters Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Can Abdik, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-scooterların hayata 2017 yılında ABD'de girdiğini belirterek, "2,5 seneyi aşkın süredir Türkiye'de e-scooter firmaları faaliyet gösteriyor. Sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak çıktı ve şu an öyle devam ediyor. Eğlenceli bir ulaşım aracı olarak nitelendirebiliriz." diye konuştu.

"Ginger"ların zamanında çok yüksek fiyatlarla piyasaya girdiğini, ancak zaman ilerledikçe ve maliyetler düştükçe durumun e-scooterlara kadar geldiğini anlatan Abdik, şunları kaydetti:

"Kullanım 17'den 65 yaşına kadar devam ediyor. 27 yaş ortalamamız var. Zaman geçtikçe yaş ortalaması yukarıya doğru çıkıyor. Şu an yaş ortalamasının 27 olmasının sebebi çok yeni bir sektör. Gençler hemen adapte olabiliyor, telefonuna indirip sürüşe başlayabiliyor.

İlk olarak hizmet vermeye üniversitelerde başladık. Öğrenciler, bu araçları sınavlar, dersler arasında bir aktivite olarak sevdiler. Pandeminin hayatımıza girmesiyle sokaklara inmeyi tercih ettik. Fatih'te, Üsküdar'da, İstanbul Havalimanı'nda faaliyete başladık. Salgınla birlikte insanlar toplu taşımaya binmek istemedi ve alışkanlıkları değişmeye başladı. Bununla birlikte scootera olan eğilim artmaya başladı. Öte yandan, tekil ulaşımın pahalı olması da ilgiyi artırdı. En uygun, en çevreci ulaşım aracı olarak da scooterlar öne çıkıyor."

"Türkiye, e-scooter alanında dünyayı kıskandırıyor"

Abdik, Türkiye'nin e-scooter alanında dünyayı kıskandırdığını ve sektörün hızlıca regüle edildiğini ifade etti.

Bu regülasyonların; "kaç yaşındakiler scooter kullanabilir", "nereye parkedilmesi gerekiyor", "etrafta kaç tane scooter olması gerekiyor" gibi konuları kapsadığına işaret eden Abdik, "Örneğin, Kız Kulesi'nin olduğu yere 500 tane scooter koyarsanız, Kule bütün güzel algısını kaybeder, yürüyecek yer bulunmaz. Bu nedenle, tüm konular regüle edildi, ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlandı ve belediyelere devredildi. Belediyeler de başvuran lisanslı firmalara, eşit bir şekilde lisans dağıtmaya başladı. İstanbul'da 12 firma şu anda lisanslı olarak başvurusunu tamamladı." dedi.

Abdik, scooterların diğer araçlara göre daha tehlikeli olduğunun söylenemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"25 kilometre hızı geçmeyen bir scooterın araçlara göre daha tehlikeli olması mümkün değil. 1900'lü yılların başlarında, şu anki yollar araçlara göre dizayn edildi. Bu yavaş yavaş evrilmeye başlayacak. Yollar bu paylaşımlı araçlara göre tasarlanmaya başladı. Japonya'da bunun denemeleri başladı ve bazı şeritler otonom araçlara ayrıldı. Kaza oranları çok düşük. Yüzde 1'in çok altında. Sigorta konusunda çok hassasız. Kaza yapan yolcularımızın bütün masraflarını, anlaşmalı sigorta firması üçüncü şahıslara kadar karşılıyor. Dar alan ve nüfusu fazla şehirler pilot bölgeler için en uygun şehirler. İstanbul bunun için çok uygundu ve denedik, gayet güzel sonuçlar aldık. İstanbul'da başladık, Konya, Eskişehir, Kayseri, Antalya, Samsun'da sürdürdük. İzmir ve Adana açılışlarımız olacak."

"İnsanlar ulaşımını e-scootera evirdi"

Almanya'da ortalama bir aracın günde 26 kilometre yol yaptığını hatırlatan Abdik, "Bizim ortalama ulaşımımız günlük 12 kilometrelerde. Kısa mesafede çok yüksek bir rakam diyebiliriz. İnsanlar ulaşımını scootera evirdi. Gayemiz, ulaşımımıza bir çözüm olmak, trafiği azaltmak ve çevreci olmak. Bütün şehirlere en kısa sürede gitmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Avrupa'ya geçerek ülkemizi gururlandırmayı da hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdik, e-scooterların yönetilmesini sağlayan yazılımı kendi ekipleriyle yerli olarak geliştirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yazılım her an yaşadığı için, ona dokunmak gerekiyor. Ekibimizle, ihtiyaçlara göre değişiklikler yapabiliyoruz. Araçların şarj süreciyle ilgili olarak, ilk faaliyete başladığımızda; 'sokağa dağıt', 'minibüsü yolla, sokaktan toplasın, depoya götürsün', 'şarj olsun ve tekrar sahaya gitsin' şeklinde çok zor bir operasyonel süreci vardı. Şimdi bu süreç, sektör geliştikçe batarya değiştirme modeline doğru kaydı. Depolarımızda şarj olmuş bataryalarımızı, şarjı bitmiş scooterlara götürüp değiştirerek faaliyete sokuyoruz."

PTT, gönderileri trafiğe takılmadan daha hızlı teslim ediyor

Öte yandan e-scooterlar, operasyonlarını geliştirmek isteyen şirketler tarafından da tercih ediliyor.

PTT'de Posta Dağıtıcısı olarak görev yapan Ender Sakal da yaklaşık 4 aydır e-scooterları kullandıklarını belirterek, "Öncellikle gaz salınımı olmadığı için doğaya çok faydalı. Bizim için de zamandan tasarruf sağlıyor. Günde kilometrelerce yol yürüdüğümüz için zaman kaybı yaşıyorduk ve müşteriler daha fazla beklemek zorunda kalıyordu. Bu araçlar sayesinde trafiğe takılmıyoruz ve hızlı bir şekilde teslimat yapabiliyoruz. Bizi gördükleri zaman insanların tepkileri çok hoş. PTT'nin teknolojiyi takip etmesi onların da dikkatini çekiyor ve olumlu tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

PTT Posta Dağıtıcısı Münüre Arıcan da scooterları olmadan önce servislerle teslimata çıktıklarını ve grubu takip etmek zorunda kaldıklarını aktararak, "Trafik sorunları oluyordu. Bu araçlarla kendi postamızı ayarlayıp, trafiğe takılmadan rahat ve hızlı bir şekilde gönderi teslimatı yapabiliyoruz. Çok iyi tepkiler alıyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Banka kartları, pasaportlar, kimlikler gibi acil gitmesi gereken gönderiler olduğunda rahat ve hızlı bir şekilde götürdüğümüzde, insanların olumlu görüşleriyle karşılaşıyoruz. Birçok gönderiyi gününden önce teslim ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Türkiye, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel E-scooterlar nasıl hayatımıza girdi? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül
11:47 Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu
11:45 Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi
11:34 Hastanede "Doktor selamımı almadı" krizi! Ortalık bir anda birbirine girdi
11:28 Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde
11:24 Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak
11:21 Genç modelin sır ölümü! Vücudunda hiç iz yok, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor
11:07 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı
10:54 YouTuber Ala Tokel, kazaya karıştı! Polisi beklemeden olay yerinden ayrıldı
10:53 Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor         
07:41
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 12:19:49. #1.13#
SON DAKİKA: E-scooterlar nasıl hayatımıza girdi? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement