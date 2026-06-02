Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti

Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti
02.06.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde can kaybının 42’ye ulaştığı Bundibugyo suşu kaynaklı Ebola salgını, uluslararası uçuşlar nedeniyle küresel bir tehdide dönüştü. DSÖ erken teşhisle iyileşme haberlerini duyursa da virüs şüphesinin ulaştığı İtalya ve Brezilya'da sağlık protokolleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül Ebola salgını, Afrika kıtasının sınırlarını aşarak küresel bir tehdide dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası sağlık kuruluşları, virüs şüphesinin ilk kez Brezilya ve İtalya'ya kadar ulaşması üzerine alarma geçti.

Ülke tarihindeki 17. Ebola salgını olan bu dalga, virüsün keşfedilmesinden bu yana yaşanan en büyük üçüncü salgın olarak kayıtlara geçti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, uluslararası müdahalede geç kalınması nedeniyle virüsün bölgesel ve küresel yayılma riskinin gerçeğe dönüştüğünü açıkladı. Kıta genelinde şu an bin 100'den fazla şüpheli vaka inceleme altında tutuluyor.

İYİLEŞME HABERLERİ UMUT OLDU 

Endişe verici yayılıma rağmen, DSÖ’den küresel sağlık kamuoyuna umut veren bir açıklama geldi. Bunia kentinde tedavi gören dört hemşire ve bir laboratuvar çalışanının tamamen iyileşerek taburcu edildiği duyuruldu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının merkez üssü Ituri eyaletinin başkenti Bunia’ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli mesajlar verdi. Ghebreyesus, Ebola’nın bu belirli "Bundibugyo" suşu için henüz lisanslı bir aşı veya özel bir tedavi bulunmadığını kabul etti; ancak iyi bir destekleyici tıbbi bakım ve erken müdahale ile hastalığın ölümcül olmaktan çıkabileceğini vurguladı.

VAKA SAYISI 282'YE YÜKSELDİ 

Erken teşhisin hayat kurtardığını belirten yetkililer, tüm müdahalelere rağmen Kongo'daki bilançonun ağırlaştığını bildirdi. Son verilere göre ülkedeki kesinleşmiş vaka sayısı 282’ye, virüs kaynaklı can kaybı ise 42’ye yükseldi.

Ebola virüsü sınırları aştı, <a class='keyword-sd' href='/avrupa/' title='Avrupa'>Avrupa</a> ve <a class='keyword-sd' href='/guney-amerika/' title='Güney Amerika'>Güney Amerika</a> alarma geçti

BREZİLYA VE İTALYA'DA ACİL DURUM ALARMI 

Salgın bölgelerine seyahat geçmişi olan kişilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte, virüsün yayılma korkusu Güney Amerika ve Avrupa'ya sıçradı:

Brezilya'da Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran iki kişide menenjit ve sıtma tespit edildi. Ancak Brezilyalı sağlık yetkilileri, bu teşhislerin Ebola olasılığını tamamen ortadan kaldırmadığını belirterek hastaları sıkı takip altında tutuyor.

İtalya'da ise Sardinya adasında, DKC'den dönen ve Ebola belirtileri gösteren bir yolcu için acil durum protokolleri devreye sokuldu. İtalya Sağlık Bakanlığı, hastanın ilk test sonucunun negatif çıktığını duyurarak ülkede şu an için riskin oldukça düşük olduğunu açıkladı.

Uluslararası sağlık örgütleri, salgının küresel bir pandemiye dönüşmesini engellemek adına sınır kapılarındaki ve havalimanlarındaki denetimlerin artırılması çağrısında bulunuyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Güney Amerika, Brezilya, İtalya, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ebola Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
Aleyna Tilki’den müzik dünyasını sallayacak yapay zeka çıkışı: Benim ihtiyacım yok ama kullananlar var Aleyna Tilki'den müzik dünyasını sallayacak yapay zeka çıkışı: Benim ihtiyacım yok ama kullananlar var
Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu
Bursa’da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı Bursa'da kuzenini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

18:08
Hakan Safi resmen çıldırdı Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
18:02
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:39:49. #7.13#
SON DAKİKA: Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.