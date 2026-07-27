Ece Erken'den özel abonelik eleştirilerine yanıt: Kötü niyetli kişilerden korunuyorum

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında başlattığı "özel abonelik" özelliği hakkında gelen eleştirilere ve merak edilenlere yayınladığı bir video ile yanıt verdi. Tatil yaptığı Capri Adası'ndan takipçilerine seslenen Erken, bu sistemi aylar önce aktif ettiğini belirterek, amacının kötü niyetli bakışlardan uzak kalmak olduğunu dile getirdi.

"HERKES İYİ NİYETLE BAKMIYOR"

Videoda, kendisini takip eden herkesin iyi niyetli olmadığını, bazılarının sadece merak ya da "stalklamak" (gizli takip) amacıyla profilinde bulunduğunu belirten Erken, olumsuz enerjilere karşı önlem aldığını söyledi. Ünlü isim, "Victoria's Secret kadınına nazar değmiyor da bana mı değecek? Ben nazara inanmıyorum ama benim yıldızım düşük" diyerek kötü gözle bakılmasını ve kötü temennilerde bulunulmasını istemediği için sadık takipçilerine yönelik bu sistemi kurduğunu ifade etti. Ayrıca özel aboneleri arasında komşularının ve pek çok kadın takipçisinin de yer aldığını vurguladı.

"ABONELİĞİ BİKİNİ İÇİN KULLANMIYORUM"

Özel abonelik sistemini müstehcen içerikler sunmak veya dikkat çekmek için açtığı yönündeki olası algılara karşı da oldukça net konuştu. "Ben zaten bikinili görüntümü ortada paylaşan bir kadınım, denize neyle gireceksiniz?" diyerek duruma tepki gösteren sunucu, aboneliği bu amaçla kullananlardan ayrıştığının altını çizdi. Erken konuya ilişkin, "Sonradan bikinimi paylaşıp da özel abone açan veya özel abonelik sistemini o şekilde kullanan bir kadın değilim" ifadelerini kullandı.

Şu an muhteşem bir yerde olduğunu belirten Ece Erken, gün içinde gezeceği özel koyları ve özel anlarını sadece "kötü şeyler düşünmeyeceğinden emin olduğu" özel aboneleriyle paylaşacağını duyurdu.