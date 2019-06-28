Edirne'de 525 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 525 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:25 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 525 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Uzunköprü
, Havsa
ve Meriç
ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Afganistan
, Filistin
, Libya
, Cezayir
, Pakistan
, Fas
, Mısır
, Irak
, İran Suriye
ve Yemen
uyruklu 525 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı
Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi
Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi