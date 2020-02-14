Edirne'de 85 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 85 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 85 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. ve 54. Mekanize Piyade Tugay komutanlıklarına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Havsa, Uzunköprü ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Mısır, Pakistan, Afganistan, Filistin, Fas ve Cezayir uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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