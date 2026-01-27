Edirne'de Tarımsal Sulama Debisi Arttı - Son Dakika
Edirne'de Tarımsal Sulama Debisi Arttı

27.01.2026 11:39
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri yüzde 70 arttı, üreticiler yağışlardan umutlu.

EDİRNE'de tarımsal sulamada kullanılan Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 70 arttı. Kuraklık nedeniyle buğday ve ayçiçeği gibi ürünlerde yüksek verim kaybı yaşayan üretici, ocak ayındaki yağışlarla umutlandı. Üretici İsmail Sancakçavuşu "İyi yağışlar aldık son dönemde. Önümüzdeki günlerde de iyi yağışlar alacağız. Şu an her şey beklentimiz dahilinde. İnşallah üretim sezonu için iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.

Kentte, aşırı sıcaklar ve yağışsız hava nedeniyle son 2 yıldır yaşanan kuraklık, bölgedeki üreticinin geçim kaynağı olan ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerde verim kaybına neden oldu. Üreticiler, sonbahardaki ekim döneminde buğdayını kuru toprağa ekerken, yaz aylarındaysa ayçiçeği ekili topraklar çatlayarak üründe kayıplara yol açtı. Ayçiçeği ekili bazı tarlalar, biçilmeden kaldı.

2025 yılının sonbahar aylarındaki yağışlarla buğday üreticisini sevindirirken, ocak ayında başlayan sağanak hasadın yapılacağı yaz ayları için ümitleri arttırdı. Kentte tarımsal sulamada kullanılan Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri, bir önceki aya göre yüzde 70 oranında arttı. Aralık ayında 147 metreküp/saniye olan Meriç Nehri'nin debisi, ocak ayında 251'e çıkarken, Tunca'daysa 5 metreküp/saniyeden 8 metreküp/saniyeye yükseldi.

'GÜZEL YAĞIŞLAR ALDIK'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kurak sezonun ardından buğday ekilme dönemlerinde güzel yağışlar aldıklarını belirterek, "Buğdayımızı birkaç yıldır kurak dönemde ekiyorduk ve bu yıl tavlı toprak yapısında, yeterli tav olduğu bir süreçte ektik. Hatta o dönemdeki yağan yağışlardan biraz buğday ekimi bile gecikti. O yüzden o süreçte güzel yağışlar aldık. Ardından bir süre yine kurak gitti. Sonrasında yine çok güzel yağışlar almaya başladık. Hatta 2 gün içerisinde metrekareye 100 kilograma varan yağışlar aldık. Ardından bugünlerde hafif hafif yine sağanak yağışlar alıyoruz. Bugün baktığımızda ekilen ürünlerimiz buğday ve kanola var. Bunların zaten ekilmesinde sıkıntı olmadı. Gelişim açısından da bölgemizde yeterli tav var" diye konuştu.

'KIŞ YAĞIŞLARI ÇOK ÖNEMLİ'

Üründeki verimi, mevcut yağışlarla değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyleyen Arabacı, "Çünkü bizim çok daha fazla yağışa ihtiyacımız var. İnşallah kış yağışları biraz daha devam eder. Baraj seviyelerimizin yükselmesi, nehir seviyelerimizin yükselmesine sebep olur inşallah. Çünkü önümüzdeki süreçte bu ilk geçtiğimiz yıl da bunu yaşadık. Kış döneminde bir nebze yağış aldık. Ürünlerimiz sıkıntı yaşamadı ama ilkbahar ve yaz döneminde kurak geçti. İşte o yüzden kış yaşları burada çok önem arz ediyor. Toprak, taban suyu yeterli seviyede oluşursa nehir ve baraj seviyeleri yeterli seviyede olursa yaz döneminde biraz kurak geçse de mesela ayçiçeğinde en kötü ihtimal 150-200 kilolardan bahsederiz. O da kendi arazimizden zarar etmemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

'YAĞIŞLARIN DEVAMI GEREKİYOR'

Yağışların devamlılığının önemine dikkat çeken Hüseyin Arabacı, "Şu anki aldığımız yağışlar çok şükür, güzel diyebiliriz. Ama bunun devamı gerekiyor. İnşallah devamı gelir. 2026 yılı üreticilerimizin emeğinin karşılığını yaptığı masrafın karşılığını alabileceği bir yıl olur diye umuyorum. Barajlarla ilgili bölgemizde çalışmalar var. Hep yıllardan beri söylüyoruz. Bulgaristan sınırından sonra bölgemizde suyu tutabileceğimiz bir baraj olması gerekiyor ki bunun aşağı yukarı 40 yılı aşkın süre önce çalışmaları başlamış ve bitmişti. Çok şükür şu an baraj çalışmamız devam ediyor. Bu Bulgaristan sınırından sonra ilk baraj, Çömleköy Barajı. Şu an çalışmalar devam ediyor. 2027 yılında gövdesinin biteceği bilgisini aldık. İnşallah bu çalışmalar aralıksız devam eder ve burada su depolanmaya başlar. Üreticilerimizi hem bu çeltik bölgesindeki su sorunlarıyla alakalı sıkıntıları gidermiş oluruz hem de bunun yanı sıra yamaç arazilerimizi sulamaya başlarız. En azından ektiğimiz buğday, ayçiçeği, kanola gibi ürünleri kurak senelerde sulayıp iyi verim alma imkanı sağlar. Bu hem ülke ekonomimize hem de üreticilerimizin kendi ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi.

'GELECEK DÖNEM İÇİN UMUT VERİCİ'

Edirneli üretici İsmail Sancakçavuşu da kentin son 2 yılda en şiddetli kuraklığı yaşadığını belirterek, "Fakat son dönemdeki aldığımız yağışlar; kar yağışı olsun, yağmur olsun tarım yapılacak araziler için bir mutlu bir haber. Topraktaki su tutma seviyesi arttı ve şu an için tarım arazilerinde ve göletlerde su birikimleri başladı. Bu umut verici gelecek dönem için. İnşallah bu sene geçen seneki gibi olmayacak. İyi yağışlar aldık son dönemde. Barajlardaki doluluk seviyesi de neredeyse bitme anlamına gelen barajlarımızda bile yüzde 17 seviyelerine kadar çıktı. Dağlardaki karların erimesiyle bunun daha da yükselmesi bekleniyor ve meteorolojiden de mutlu haberler alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de iyi yağışlar alacağız. Şu an her şey beklentimiz dahilinde. İnşallah üretim sezonu için iyi bir sezon geçireceğiz. Bu bizim için biraz umut verici" diye konuştu.

Kaynak: DHA

