Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Sanayi ve Ticaret Odası ile Keşan ve İpsala ticaret borsalarıyla iş birliği protokolü imzaladı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini desteklemek, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatan Trakya Üniversitesi, ilimizdeki ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsaları ile iş birliğini geliştirmeye devam ediyor.

Eğitim, staj, akademik danışmanlık, teknolojik altyapı kullanımı, 3+1 Eğitim Sistemi, AR-GE ve inovasyon gibi konularda iş birliği sağlayan protokol, Uzunköprü'nün ardından Keşan Sanayi ve Ticaret Odası ve Keşan ve İpsala Ticaret Borsası ile imzalandı.

Edirne ve ilçelerindeki sanayi kuruluşlarının sorunlarını çözmek, kamu, üniversite ve sanayi arasında köprü oluşturmak amacıyla imzalanan protokolle sanayi kuruluşlarının sorunlarına Trakya Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri çözüm üretecek. Daha önce Edirne'deki sanayi kuruluşları ve ticaret odaları ile hayata geçirilen proje, imzalanan protokollerle il geneline yayılmış olacak.

Uluslararası Posta Yarışmasında TÜ başarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim görevlileri Uluslararası Posta Sanatı yarışmasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kültür sanat alanındaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Candan Yaraş, Ceren Baykan ve Gürkan Uzunköprü Romanya'da bu yıl 24. düzenlenen Uluslararası Plastik Sanat Kampı kapsamındaki etkinliklerden, 26. düzenlenen Uluslararası Posta Sanatı yarışmasında "Kökler" konulu sergisinde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Türkiye'den 5 eserin yer aldığı sergideki 3 eser Trakya Üniversitesi öğretim görevlilerinin çalışmalarından oluştu.