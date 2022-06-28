Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

28.06.2022 16:22
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesinden (TÜ) 16 öğrenci, 3+1 İşyeri Uygulama Eğitimi kapsamındaki bahar dönemi stajlarını Şişecam Kırklareli Fabrikası'nda tamamladı.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) 16 öğrenci, 3+1 İşyeri Uygulama Eğitimi kapsamındaki bahar dönemi stajlarını Şişecam Kırklareli Fabrikası'nda tamamladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler 5 ay boyunca fabrikada staj yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kenan Terzioğlu, öğrencilerin iş yaşamına hazırlanmasında staj programlarının önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına yönelik çalışmaların artacağını aktaran Terzioğlu, "Öğrencilerin istihdam imkanlarını artırabilmek için paydaşımız Sişecam ile gerçekleştirilen gerek staj gerek diğer faaliyetler ile hem üniversitemiz hem de bölge için ekonomik değer yaratma ve sürdürülebilir büyüme faaliyetlerini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi sanatçıları Almanya'da konser verdi

TÜ Devlet Konservatuvarı ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan Türk Viyolonsel Topluluğu, Almanya'da konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, topluluk Hamburg kentinde gerçekleştirilen festivalde klasik Müzik repertuarının önde gelen bestecilerinin yanı sıra Anadolu ve Balkan coğrafyasından yerel ezgilerin buluştuğu konserde dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Türk Viyolonsel Topluluğu'nun TÜ temsilcileri ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara'yı makamında ziyaret ederek Rektörlük adına hediye takdim etti.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Şişecam, Güncel, Son Dakika

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