Edirne Kapıkule\'de Altın ve Döviz Ele Geçirildi

Almanya ve Fransa'dan Türkiye'ye yük taşıyan tırlarda yapılan kontrollerde kabin, bavul, yastık ve çoraplara gizlenmiş döviz ile direksiyon altına saklanan 426 gram altın ele geçirildi. Döviz ve altına el konulurken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

DETAYLI ARAMA YAPILDI

Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçaları ile metal ve plastik ürünler taşıyan bir tır, risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı. Yapılan kontrollerde sürücü kabininde, bir bavulda ve yatak yastıklarında saklanan 54 bin 700 euro ile 6 bin 890 ABD doları tespit edildi.

PARAYI ÇORAPLARINDA GİZLEMİŞ

Fransa'dan Türkiye'ye yük taşıyan başka bir tırda yapılan kontrollerde ise 21 bin 600 İngiliz sterlini ele geçirildi. Paranın bir kısmının sürücü kabininde bulunan çantada, kalan kısmının ise sürücünün çoraplarına gizlenmiş halde bulunduğu belirtildi.

DİREKSİYON ALTINDAN 426 GRAM ALTIN ÇIKTI

Bir diğer tırda yapılan aramada, direksiyon simidinin altındaki plastik kapağın sökülmesiyle, siyah bir tişörte sarılı halde 426 gram altın bulundu. Altının tır şoförüne ait olduğu belirlendi.

DÖVİZ VE ALTINA EL KONULDU

Ekipler, ele geçirilen döviz ve altına el koyarken, şüpheliler hakkında Para Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.