Edirne'nin her ilçesinde aşevi olacak - Son Dakika
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Edirne'nin her ilçesinde aşevi olacak

04.03.2022 14:50
Edirne'nin her ilçesinde aşevi olacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'de her ilçesinde aşevi bulunan ilk ilin Edirne olacağını bildirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'de her ilçesinde aşevi bulunan ilk ilin Edirne olacağını bildirdi.

Kentin her ilçesinde kurulma aşaması devam eden aşevlerine, hafif ticari araçlar teslim edildi.

Valiliğin bahçesinde 9 aracın sergilendiği alanda, Keşan, Enez, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa, Meriç, Uzunköprü ve İpsala kaymakamlarına araçların anahtarları verildi.

Vali Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin köklü bir vakıf ve imaret kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün en fazla geliri bulunduğu ilin İstanbul'dan sonra Edirne olduğunu belirten Canalp, "Bütün vakıflar ve onlara akar olarak bağlanmış gelirler bugün de canlı ve diri şekilde yüzyıllar öncesinden bugüne kadar fakirimize, fukaramıza, garibimize destek oluyor. Bize düşen Edirne olarak Türkiye'de tekrar vakıf ve imaret kültürünün canlandırılmasına vesile teşkil edecek iş ve işlemler yapmaktır." diye konuştu.

Tüm ilçelerinde ve il merkezinde aşevi bulunacak tek ilin Edirne olduğunu anlatan Canalp, köy ve beldelerin de bu hizmetten faydalanacağını kaydetti.

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Ekrem Canalp, Türkiye, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'nin her ilçesinde aşevi olacak - Son Dakika


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