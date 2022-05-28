Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor - Son Dakika
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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor

28.05.2022 09:57

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik kuyruk oluştu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik kuyruk oluştu.

Yaklaşık 1500 tır sürücüsü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Avrupa'ya geçiş için bekliyor.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentte çoğu tır sürücüsü klimalarını çalıştırmış vaziyette araçlarında beklerken kimileri de yemeklerini tırlarının yanına kurdukları sofrada yiyor.

Tır sürücüleri çözüm bulunmasını istiyor

Kuyrukta bekleyen tır sürücülerinden Cebrail Tike, AA muhabirine, Bulgaristan tarafının çalışmaması nedeniyle tır kuyruklarının oluştuğunu söyledi.

Kuyruklarla ilgili önlem alınması gerektiğini belirten Tike, "Geçmişte 2 günde buradan çıkıyorduk, son zamanlarda bu sıralar uzadı." dedi.

Tır sürücüsü Aytekin Ağıl, Türkiye'nin ihracatının artmasına bağlı tır trafiğinin de artış gösterdiğini ifade ederek, "Bu ihracatı kolaylaştırmaları gerekiyor." diye konuştu.

Fikret Yakar, İstanbul'dan Romanya'ya yük götürdüğünü anlattı.

Dünden bu yana kuyrukta beklediğini belirten Yakar, "Kuyruğun uzamasının, Bulgaristan'ın çalışmamasından kaynaklandığını biliyoruz." görüşünü dile getirdi.

Vali Kırbıyık incelemede bulundu

Bu arada Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sınır kapılarında inceleme yaptı.

Valiliğin açıklamasına göre, Kırbıyık, son günlerde sınır kapılarında yaşanan tır kuyruklarıyla ilgili saat 01.00'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında incelemelerde bulundu.

Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Ali Uysal, Hamzabeyli Mülki İdare Amiri Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kırbıyık, tır sürücüleri ile görüşerek önerilerini dinledi.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor

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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA 25 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA 25 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU
Kaynak: AA

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