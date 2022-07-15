Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika
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Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

15.07.2022 15:58

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler, Edirnekapı Şehitliği'nde dualarla anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler, Edirnekapı Şehitliği'nde dualarla anıldı.

FETÖ darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen anma törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, İstanbul Müftü Vekili Ahmet Aktürkoğlu şehitler için dua etti. Duanın ardından İstanbul Valisi Yerlikaya ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

İstanbul Valisi Yerlikaya da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Yerlikaya paylaşımında "15 Temmuz gecesi Türkiye Aşkına meydanlara çıkan, milli iradeye, demokrasiye ve bağımsızlığımıza sahip çıkan yüzbinlerce koca yüreğe selam olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

Edirnekapı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika

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