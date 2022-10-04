EDT, 25 YILDA 100 OYUNLA 1 MİLYONU AŞKIN SEYİRCİYLE BULUŞTU

ERZURUM Devlet Tiyatrosu (EDT), 25'inci yılına 6 Ekim günü yapılacak 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' isimli oyunla merhaba diyecek. Prömiyer hazırlıklarının devam ettiği EDT'nin müdürü Sezai Yılmaz, 25 yılda sahnelenen 100 oyunla 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştıklarını söyledi.

Erzurum'da Mart 1997 yılında Hayati Çorbacıoğlu'nun Koca Sinan oyunu ile perdelerini açan EDT, 6 Ekim günü açacağı 2022-2023 sezonuyla 25'inci yılına merhaba diyecek. Güngör Dilmen'in yazdığı, yönetmenliğini Ali Volkan Çetinkaya'nın yaptığı 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' oyunuyla izleyicilerinin karşısına çıkacak EDT'de hazırlıklar sürüyor.

Osmanlı'da 1800'lü yılların sonlarına doğru, sarayda doğup büyümüş Mahitap hatunun Aksaray'ın eski, köhne konağının bulunduğu Bican efendi sokağına taşınması ve sonrasında yaşananların konu edildiği 2 perde 105 dakikalık oyunun provasında bilgi veren yönetmen Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ali Volkan Çetinkaya, 25'inci yılını kutlayan EDT'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çetinkaya, Erzurum seyircisinin 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' oyununu seveceğine inandığını belirtti.

ÇOCUKLAR İÇİN CANLANAN MASALLAR

EDT, yeni sezonda çocuklar için de oyun hazırladı. 19 Ekim'de prömiyer yapacak olan sezonun ilk çocuk oyunu 'Canlanan Masallar' yazarı Umut Uğur. Yönetmenliğini Fatih Topçuoğlu'nun yaptığı 55 dakikalık tek perdelik oyunda, kendilerine biçilen rolden sıkılan masal kahramanlarının, farklı masallar içine girmeleri, çocukların hayal gücünü zorlayan telefon, tablet gibi günümüzün sorunu olan; bilgisayar oyunlarının kıskacından, sığ dünyasından uzaklaşmaları anlatılıyor. Çocuklar, hiç tanımadıkları masal kahramanlarıyla tanışacak, masal kahramanlarının girdikleri masalların içinde yaşadıkları olaylar, ilgi çekici, komik, karmaşık ve bir o kadar da eleştirel bir anlatımla sahneye aktarımını izleyecek.

'ÇOK GÜZEL BİR OYUN SEÇTİK'

Canlanan Masallar' oyununun yönetmeni İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Fatih Topçuoğlu, Erzurumlu olduğunu ve burada okuduğunu belirterek, "Erzurum Devlet Tiyatro'muzun 25'inci yılı. Bu vesileyle ben de çocuk oyunu koymaya geldim. 'Canlanan Masallar' bir çocuk oyunu. Günümüzdeki değişen dünya, çocukların tabletlere, cep telefonlarına esir kaldığı, sosyal hayattan uzaklaştırıldığı bir dönemde çok güzel bir oyun seçtik. Keloğlan, Cinderella masallarının bozulmuş hali diyelim. Veliler, anne babalar çocuklarını getiriyor, onların da sıkılacağını düşünmüyorum" dedi.

HAZİRAN AYINA KADAR GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ

2022-2023 sezonunu 6 Ekim Perşembe günü ünlü yazar Güngör Dilmen'in yazdığı 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' oyunuyla açacaklarını belirten EDT Müdürü Sezai Yılmaz, Haziran ayına kadar güzel bir tiyatro sezonu geçirmeye çalışacaklarını söyledi. Bu sezon çıkaracakları yeni oyunlarla repertuarlarını güçlendireceklerini belirten Yılmaz, geçen yıldan kalan oyunları da seyirciyle buluşturacaklarını bildirdi.

100 OYUN SAHNELENDİ

Bu sezon EDT'nin 25'inci yılı olduğunu hatırlatan Yılmaz, festival tadında tiyatro gösterileriyle etkinlikler yapacaklarını söyledi. Sezon sonuna kadar dışarıdan davet edecekleri birbirinden farklı devlet tiyatrosu oyun ve sanatçılarıyla atölye çalışmaları yapacaklarını anlatan Yılmaz, minik seyirciler için de hayal dünyalarını açacak oyunlar hazırladıklarını bildirdi.

25'inci yılı görkemli bir şekilde kutlamayı planladıklarını ifade eden Yılmaz, "EDT'nin 25 yılında 100'üncü oyunumuzla izleyicinin karşısına çıktık. Bu sezon sahneleyeceğimiz oyunlarla bu sayı 105 oyuna çıkacak. Bugüne kadar Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak 1 milyon seyirci sayısını aştık. Her geçen yıl daha fazla kitlelere oyunlarımızla ulaşmak istiyoruz. Geçen sezon sıkı bir çalışma geçirdik. Sadece Erzurum değil, Türkiye'nin dört bir yanına giderek toplam izleyici sayısını 91 bin 256'ya çıkararak muhteşem bir sayıya ulaştık. Amacımız daha iyi, daha büyük kitlelere ulaşmak olacak. Bu sezon 100 bin izleyici sayısını zorlayacağız. Biraz yorulacağız ama oyunlarımızı ne kadar çok kitleye hitap edebilirsek bizim için gurur verici olacak" diye konuştu.(DHA)