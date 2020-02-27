Efeler Ligi'nde 20. hafta heyecanı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta yarın oynanacak Halkbank- İnegöl Bld karşılaşması ile başlayacak.



Efeler Ligi'nde 20. haftasında heyecan yarın ve cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Halkbank ile İnegöl Bld. mücadele edecek. Hafta Ziraat Bankası ile Arkas arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.



Efeler Ligi'nde haftanın programı şöyle:



Yarın



19.00 Halkbank - İnegöl Bld. (TVF Başkent)



29 Şubat Cumartesi



14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sorgun Bld. (TVF Burhan Felek)



15.30 Tokat Bld. Plevne - Arhavi Voleybol (Ali Yücel Spor Salonu)



16.00 Bursa B.Şehir Bld. - Spor Toto (TVF Cengiz Göllü)



18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul BBSK (TVF Burhan Felek)



19.00 Ziraat Bankası - Arkas (TVF Başkent) - İSTANBUL