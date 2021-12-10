Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, akademisyenlerle bir araya geldi - Son Dakika

Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin araştırma görevlileri ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre üniversitede oluşturulan bilim üretme ekosistemini sürdürülebilir kılma, istişare kültürüne katkı sunma, farklı disiplinlerde görev yapan akademisyenler arasındaki iletişimi güçlendirme amacıyla dört yıl önce başlatılan "Rektörle Akşam Çayı" toplantıları yeniden düzenlendi.

Açıklamada toplantıyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Rektör Budak, 25'er kişilik akademisyen gruplarıyla üniversiteyi daha iyi noktalara taşımak için bu toplantıları düzenlediklerini belirtti.

Rektör Budak, Ege Üniversitesi olarak, "Rektörle Akşam Çayı", "Ege Üniversitesinin Geleceği Şurası", "Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası" gibi programları yaptıklarını, yeni dönemde düzenlenecek toplantılarla uluslararasılaşma ve dijitalleşme alanlarında öne çıkmayı hedeflediklerini aktardı.

İzmir, Ege Bölgesi olmak üzere ülkenin ekonomik kalkınmasına nasıl daha nitelikli katkı sunabiliriz anlayışı ile toplantılar düzenlediklerini vurgu yapan Rektör Budak, şunları kaydetti:

"Türk bilim insanlarının, Türk akademisyenlerinin özgüveni tam. Hiçbir komplekse kapılmadan uluslararası arenada büyük başarı hikayeleri yazan hocalarımız var. Bu toplantılar, hocalarımızın rektörle bir araya gelerek, fikirlerini paylaşmalarını, önerilerini, eleştirilerini, projelerini, yeni fikirlerini sunmaları için çok güzel bir platform. Biz bu toplantılardan çok güzel faydalanıyoruz. İyi ki akademisyenlerimizin birikimi var. Bu birikimi sadece Türkiye için değil uluslararası arenaya da taşımak istiyoruz. Bunun içinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Rektör Budak, dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer alabilmek için birlik, beraberlik ve uyum içerisinde bilim üretip küresel ölçekte tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmak için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.