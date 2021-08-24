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Egeli 913 gönüllü afet farkındalık eğitimi aldı - Son Dakika

Egeli 913 gönüllü afet farkındalık eğitimi aldı

24.08.2021 09:22
Egeli 913 gönüllü afet farkındalık eğitimi aldı, System.String[]

EGESEM-AFAD iş birliğinde düzenlenen afet farkındalık eğitimleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Ege Üniversitesi (EÜ) arasında imzalanan "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü" kapsamında akademisyen, idari personel ve 913 öğrenciye afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimler yeni akademik dönemin başlaması ile birlikte Ekim ve Kasım aylarında da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile EÜ arasında bir protokol yapıldı. Bu kapsamda Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 9 farklı eğitimde 913 kişiye deprem başta olmak üzere, ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik "Afet Farkındalığı" eğitimi verildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "İçişleri Bakanlığımız nezdinde bu sene 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda yürütülecek yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolünü, İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'in öncülüğünde imzalayarak eğitimlere başladık. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi ile AFAD iş birliğinde verilen eğitim ile afet ve acil durum farkındalığının artırılmasını, afet risklerinin azaltılmasını,toplumda her türlü afete karşı bilinç oluşturmasını hedefliyoruz. Şuana kadar 9 farklı eğitim düzenledik. Öğrencilerimize yönelik yapılan iki ayrı eğitim ile 298 öğrencimizeğitimlerini başarı ile tamamladı. Farklı konularda 6 ayrı eğitim de idari ve akademik personelimize yönelik gerçekleştirdik. Bu eğitimlerimize de 136'sı akademik olmak üzere 588 çalışanımız katıldı.Ayrıca 27 akademik personelimizin katılımı ile eğitimci eğitimi düzenledik. Eğitimlerimiz,hem idari ve akademik personelimize, hem de öğrencilerimize yönelik olarak yeni eğitim öğretim döneminde de devam edecek" diye konuştu.

Üniversitelere doğal afetlere yönelik bilinç oluşturma noktasında önemli görevler düştüğünü ifade eden Rektör Budak,"Depremler başta olmak üzere doğal afetler ülkemizin bir gerçeği. İzmir de bir deprem bölgesi. Deprem başta olmak üzere, tüm afetlere hazır olmamız gerekiyor. Bu konuda üniversiteler olarak bizlere de önemli görevler düşüyor. Geçtiğimiz yıl İzmir büyük bir felaket yaşadı. Üniversitemiz bir yandan depremzedelerin yaralarını sararken, diğer yandan da arama-kurtarma çalışmalarına destek oldu. Ülke olarak her geçen gün ciğerimizi dağlayan bir doğal afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Her afet büyük can ve mal kayıplarına neden oluyor, toplumumuzda derin yaralar bırakıyor. Ülkemizde son dönemde görülen sel ve orman yangınları da aynı kayıpları ve acıları beraberinde getirdi.Doğal afetler hakkında farkındalık oluşturmak, afetler öncesinde alınabilecek önlemler ve afetlerin ardından yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak için bu tür eğitimleri çok önemli buluyorum. Eğitime katılan mensuplarımıza, gönüllülerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Egeli 913 gönüllü afet farkındalık eğitimi aldı

Deprem, İzmir, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Egeli 913 gönüllü afet farkındalık eğitimi aldı - Son Dakika


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