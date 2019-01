Egeliler yeni Uludağ'ı keşfediyor

Egeliler yeni Uludağ 'ı keşfediyorEgeliler kar özlemlerini Sındırgı 'nın Kertil bölgesinde dindirdiUludağ'ın uzaklığı sebebi ile binlerce Egeli Kertil'e akın ettiBALIKESİR - Kara hasret yaşayan binlerce Egeli, kar hasretini Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde dindirdi. Bölgenin adeta yeni Uludağ'ı olmaya aday Kertil Dağı'na akın eden vatandaşlar sucuk pişirdi, kar topu oynadı. Henüz bir tesisleşmenin olmadığı Kertil'in yöre halkı ise son 60 yıldır böyle bir kalabalık görmediklerini ifade ederken, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş , bölgenin bir Ilgaz , bir Uludağ olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.Balıkesir'in Sındırgı ilçesi çam ormanları ile süslü Kertil Dağı'nda son 60 yılın en kalabalık günü yaşandı. Eski İzmir İstanbul yolu üzerinde bulunan Sındırgı ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Kertil Mahallesi harman yerini kar görmek isteyen binlerce vatandaş bölgeyi doldurdu. İzmir, Manisa ve Akhisar 'da kar yağışının olmaması vatandaşların tercihini Kertil'den yana kullanmasına sebep oldu. Binlerce vatandaş karın keyfini çıkardı. Mangallar yakıldı, kar topu oynandı, naylon poşetler kızak görevini üstlendi, kar üstünde nargile keyfi yapanlar da gözden kaçmadı.İlçe dışından gelen vatandaşlar doğanın muhteşem olduğunu belirtirken, Kertil mahallesi sakinleri de yıllardır bu meydanda böyle bir kalabalık görmediklerini ifade ettiler. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Sındırgı ilçesinde kış turizminin geliştirilmesi için vatandaşların görüşünü dinleyen Yavaş, " Doğal şehir Sındırgı, turizmin her bir alanıyla, termaliyle, halısıyla, kolonyasıyla, hanımeli çarşısı ile farklı bir ortamda ve ilerlemeye devam ediyor. Yılbaşının hemen sonrasında, arkamızda gördüğünüz binlerce insan, sanki Uludağ'da, Ilgaz dağında piknik yapar gibi sucuk ekmeklerini almışlar, burada ateşlerini yakmışlar, keyif yapıyorlar. Kertil dağının olduğu alanda müthiş bir ortam var. Yolumuzun inşası devam ediyor ve bittiğinde artık Sındırgı'nın farklı hayallere, farklı işlere gebe olduğunu görüyoruz" dedi.Başkan Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizler de inşallah bugün o vatandaşımızla birlikte olduk. Onların ateşinde ısındık, sucuk ekmeklerinin tadına baktık, Sındırgı'daki arkadaşlarla, meclis üyeleri ile beraber onlara iyi keyifler diledik. Aynı zamanda kafamızda beynimizde onlarca proje yan yana geldi. İnşallah bu gördüğünüz alanda çok yakın zamanda artık turizmin kışında yapılabilecek, insanların farklı etkinliklerle beraber burada bulunabileceği ortamların sayısını arttırmak en büyük görevimiz. Sındırgı her yönüyle, her mevsimiyle çok güzel".Özellikle Akhisar'dan çok sayıda vatandaşın geldiği Kertil'e her kar yağışının ardından binlerce vatandaşın akın etmesi dikkat çekiyor. Bölgenin yeni Uludağ'ı olma yolunda hızla ilerleyen Kertil'e gelecek yıllarda da turizm acenteleri tarafından turlar düzenlenmesi bekleniyor.