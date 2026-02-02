Eğitimde Türkiye\'nin Gücü ve Gelecek Vizyonu

YEDİTEPE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Eğitim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin eğitim alanında önemli bir birikime ve güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, bu birikimin okul öncesinden üniversiteye kadar daha bütüncül bir yapıyla güçlendirilebileceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Durman, Avrupa'da üniversitelerde uzun yıllardır uygulanan ortak eğitim sistemlerinin, Türkiye'de de başarıyla hayata geçirildiğine dikkat çekerek "Üniversitelerimizde uygulanan bu modeller, ülkemizin eğitimde uluslararası standartlara uyum kapasitesini açıkça gösteriyor. Gelecek, eğitim sistemlerini, 'yaşam boyu eğitim/öğretim' bakış açısıyla ve ilgili tüm bileşenleri ile tasarlayan ve uygulayan ülkelerin olacaktır" dedi.

'TÜRKİYE, AVRUPA İLE UYUMLU SİSTEMLERİ BAŞARIYLA UYGULUYOR'

Prof. Dr. Durman, 1999 yılında başlayan ve bugün 49 ülkeyi kapsayan Bologna Süreci'nin, Avrupa'da üniversiteler arasında ortak bir anlayış oluşturduğunu hatırlattı. Türkiye'nin bu sürece erken dönemde dahil olduğunu belirten Prof. Dr. Durman, "Ülkemiz, üniversitelerde kredi sistemi, diploma şeffaflığı ve kalite güvencesi gibi alanlarda Avrupa ile uyumlu uygulamaları uzun süredir hayata geçiriyor" diye konuştu. Bu deneyimin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Durman, aynı anlayışın okul öncesinden lise sonuna kadar olan eğitim kademeleri için de ilham verici olabileceğini söyledi.

ÖĞRENCİ EMEĞİNİ MERKEZE ALAN YAKLAŞIM

Prof. Dr. Durman, üniversitelerde derslerin artık sadece haftalık ders saatine göre değil, öğrencinin derse ayırdığı toplam emek üzerinden değerlendirildiğini anlattı. Bu yaklaşımın öğrenciler üzerindeki yükün daha dengeli dağıtılmasına katkı sağladığını belirtti. "Bu mantık, doğru şekilde tasarlanırsa okullarda da öğrencilerin öğrenme sürecini daha sağlıklı planlamaya katkı sunabilir" diyen Prof. Dr. Durman, Türkiye'nin bu tür yenilikçi yaklaşımları uygulayabilecek insan kaynağına ve deneyime sahip olduğunu dile getirdi.

'DİPLOMALAR DAHA ŞEFFAF HALE GELİYOR'

Üniversitelerde verilen diplomalara eklenen ve eğitimin içeriğini ayrıntılı biçimde anlatan standart belgelerin, mezunların yurt içinde ve yurt dışında daha kolay anlaşılmasını sağladığını ifade eden Prof. Dr. Durman, bu uygulamanın Türkiye'de uzun süredir başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Durman, bu tür şeffaflık uygulamalarının eğitim sisteminin tüm kademelerinde yaygınlaşmasının, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artırabileceğini kaydetti.

KALİTE GÜVENCESİNDE GÜÇLÜ DENEYİM

Prof. Dr. Durman, Türkiye'de üniversitelerde uygulanan kalite güvencesi sistemlerinin, eğitimin sürekli gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu alanda edinilen deneyimin büyük bir kazanım olduğunu aktardı. "Bu tecrübe, eğitim sistemimizin diğer kademeleri için de yol gösterici olabilir" diyen Prof. Dr. Durman, kalite anlayışının paylaşılmasının eğitimde genel başarıyı yükselteceğini ifade etti.

'EĞİTİMDE SAHİP OLDUĞUMUZ GÜCÜ İLERİYE TAŞIMALIYIZ'

Türkiye'de okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan bir yeterlilik yapısının zaten mevcut olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Durman, bundan sonraki hedefin bu yapıyı daha güçlü bağlarla desteklemek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Durman, şunları söyledi:

"Türkiye, eğitimde uluslararası standartlarla uyumlu çok önemli adımlar atmış bir ülke. Gelecek dönemde bu güçlü altyapıyı daha bütüncül bir bakışla ileriye taşımak, ülkemizin en büyük kazanımlarından biri olacaktır."