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Eğitime kar engeli! 4 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi - Son Dakika

Eğitime kar engeli! 4 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi

16.01.2022 17:58

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu, Bolu, Rize ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi.

Son günlerde yapılan kar uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. Kastamonu, Bolu, Rize ve Hakkari'de yoğunluğunu artıran kar yağışı peş peşe okulların tatil olacağı haberlerini de getirdi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçesinde tüm okullar, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okulların 17 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti. Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi. Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:

"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi. Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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SON DAKİKA: Eğitime kar engeli! 4 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi - Son Dakika
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