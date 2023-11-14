Eğitimin zirve isimleri İstanbul\'da buluşuyor

Türkiye Maarif Vakfı tarafından 17-18 Kasım'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 3. İstanbul Eğitim Zirvesi dünyanın 50 ülkesinden eğitim uzmanları ve bakanları "Eğitimde Değişimi Yönetmek" temasıyla buluşacak. Zirvede, yapay zeka, biyoteknoloji ve benzeri teknolojilerin kuşattığı insanın, dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini koruması ve insan olarak kalmasının mücadelesi ele alınacak.

"EĞİTİMDE DEĞİŞİMİ YÖNETMEK" TEMASI ELE ALINACAK

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi, 17-18 Kasım'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 6 kıtadaki 52 ülkede bulunan 441 okul, bir üniversite, 23 eğitim merkezi ve 37 yurt binasında, 52 bin öğrencisiyle uluslararası eğitim kurumu olan Türkiye Maarif Vakfı, "Eğitimde Değişimi Yönetmek" temasıyla İstanbul Eğitim Zirvesi'nin üçüncüsünü düzenleyecek.

ZİRVEDE ÖNE ÇIKACAK KONULAR

Üç ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın seçkin eğitimci ve akademisyenlerini İstanbul'da buluşturacak zirvede, yapay zeka, biyoteknoloji ve benzeri teknolojilerin kuşattığı insanın, dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini koruması ve insan olarak kalmasının mücadelesi ele alınacak. Panellerde insanın iyi olma halini ve karakter gelişimini etkileyen eğitim paradigmaları, dijitalleşme, sosyal değişimler, sürdürülebilirlik ve mekânın öğretici rolü mercek altına alınacak.

3 ÜLKENİN EĞİTİM BAKANLARI BU ZİRVEDE

Zirvede, eğitime ilişkin ortaya çıkacak imkanlar, analizler, gelecek perspektifleriyle, kuramsal yaklaşımlar, iyi örnekler, eğitimde değişimin yönetilmesi teması çerçevesinde akademik değerlendirmeler yapılacak. 50'yi aşkın ülkeden alanında en önemli eğitimci, akademisyen ve eğitim yöneticilerinin katılacağı zirvenin "Eğitimde Değişimi Yönetmek" başlıklı üst düzey oturumuna bazı ülkelerin eğitim bakanları da katılacak. Bu kapsamda zirvede, Bosna Hersek Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, Demokratik Kongo Cumhuriyeti İlk, Orta ve Teknik Eğitim Bakanı Tony Mwaba Kazadi, Malezya Milli Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek birer konuşma yapacak.

TÜRKİYE'NİN EĞİTİM YÜZYILI

Zirvede ayrıca "Türkiye'nin Eğitim Yüzyılı", "Yarının Eğitim Dünyasında Teknoloji" ve "Okul Yöneticileri" oturumları da yapılacak. "Türkiye'nin Eğitim Yüzyılı" oturumunda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Ökten, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli Prof. Dr. Halil Berktay ve Prof. Dr. Azmi Özcan, Türkiye'nin geçmişten gelen tecrübesiyle eğitim yüzyılının eğitsel paradigmalarını ve vizyonunu tartışacak.

"Yarının Eğitim Dünyasında Teknoloji" oturumunda, Mehmet Akın Bulut Didem Bayram, Elvan Kuzucu Hıdır ve Macaristan'dan Attila Hajko, eğitimde değişimin nasıl yönetileceği, eğitim teknolojilerinin ve dijitalleşmenin okul ortamına etkileri ile dijitalleşme çağında düşünme yeteneklerinin korunmasını tartışacak.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından ilki "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşümler" temasıyla 2021 yılında çevrim içi, ikincisi "Okulun Geleceği: Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla yüz yüze yapılan İstanbul Eğitim Zirvesi, bu yıl "Eğitimde Değişimi Yönetmek" temasıyla gerçekleştirilecek.

17-18 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Eğitime ilişkin gelecek perspektiflerinin ve paradigmalarının, eğitsel yaklaşımların, eğitim teknolojilerinin etkili kullanımının ve iyi örneklerin tartışılacağı uluslararası bir platform olma özelliği taşıyan ve 17-18 Kasım'da gerçekleştirilecek zirve, farklı boyutlarıyla tartışma ve öğrenme fırsatları da sunacak.

ZİRVEYE FARKLI ÜLKELERDEN KATILACAK BAZI İSİMLER

-Prof. Dr. Lee Chi Kin John- Hong Kong Eğitim Üniversitesi

- Prof. Dr. Charles Reigeluth- Harvard Üniversitesi/ABD

-Prof. Dr.Mazslee Bin Malik/ Malezya Milli Eğitim Eski Bakanı ve Uluslararası İslam İlimleri Enstitüsü Başkanı

-Prof. Dr. Marenglen Biba- New York Tirana Üniversitesi. Arnavutluk

- Charles Fadel- Ana tema Konuşmacısı- (CCR) ABD

-Hau Ming Tse- Oxford Üniversitesi İngiltere

-Prof. Dr. Maryam Jaffar Ismail- Zanzibar Devlet Üniversitesi. Tanzanya

- Prof. Dr. Çetin Kaya Koç/ Kalifornia Ünv/İTÜ Türkiye

- Prof. Dr. Mark Winterbottom- Cambridge Üniversitesi/İngiltere

- Prof. Dr. Douglas Hartman- Michigan Eyalet Üniversitesi/ABD

- Jennifer Groff- Leraningfutures. Global (CEO)