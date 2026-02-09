Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
09.02.2026 17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı\'na acil iniş yaptı
Kahire seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Mısır hava yolu şirketi Egyptair'e ait uçak, pilotun duman ikazı alması üzerine acil durum bildirerek geri dönüp acil iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Egyptair'e ait uçağın pilotu, kokpitte duman görmesi üzerine acil durum bildirerek geri döndü ve başarılı bir şekilde acil iniş yaptı. Uçakta yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi ve uçak, gecikmenin ardından tekrar havalandı.

KOKPİTTEN DUMAN GELİNCE ACİL İNİŞE GEÇTİ

İstanbul'dan Kahire'ye gitmek 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Egyptair'e ait MS738 sefer sayılı Airbus A320 Neo tipi uçağın pilotları, kokpitte duman görülmesi üzerine Trafik Kontrol Merkezi'ne acil durum bildirdi.

Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

Acil iniş talebinde bulunulması üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı hava kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri hazır duruma getirildi.

Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İzin verilmesinin ardından uçak, İGA ARFF ekiplerinin eşliğinde 17L nolu piste sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçakta yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Uçak, 3 saat gecikmenin ardından tekrar havalanarak Kahire seferini tamamladı.

Kaynak: DHA

