Aksaray\'da \'dur\' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı

Aksaray'da akşam saatlerinde yaşanan kovalamaca kazayla sonuçlandı. Trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü, takip sırasında kontrolü kaybederek devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay sonrası toplamda 80 bini aşan para cezası uygulandı.

POLİS DENETİMİNDEN KAÇTI

Aksaray'da trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, kaçış sırasında kaza yaptı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin uyarısını dinlemeyen motosiklet sürücüsü hızla kaçmaya, ekipler de kovalamaya başladı.

TAKİP PAŞACIK MAHALLESİ'NDE SONA ERDİ

Polis ekiplerinin takibi sırasında motosiklet, Paşacık Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜNÜN 15 YAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün 15 yaşındaki E.R.K. olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü,Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

REKOR CEZA KESİLDİ

Tedavi altına alınan sürücüye; dur ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, drift atmak suçlarından toplam 63 bin 755 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet sahibine ise 18 bin 677 lira ceza kesildi.

Kazaya karışan motosiklet, işlemlerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.