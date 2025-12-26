Aksaray'da akşam saatlerinde yaşanan kovalamaca kazayla sonuçlandı. Trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü, takip sırasında kontrolü kaybederek devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay sonrası toplamda 80 bini aşan para cezası uygulandı.
Aksaray'da trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, kaçış sırasında kaza yaptı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin uyarısını dinlemeyen motosiklet sürücüsü hızla kaçmaya, ekipler de kovalamaya başladı.
Polis ekiplerinin takibi sırasında motosiklet, Paşacık Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün 15 yaşındaki E.R.K. olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü,Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücüye; dur ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, drift atmak suçlarından toplam 63 bin 755 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet sahibine ise 18 bin 677 lira ceza kesildi.
Kazaya karışan motosiklet, işlemlerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?