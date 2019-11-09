Son Dakika Haberleri: EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı – ANTALYA
Son Dakika Güncel EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı – ANTALYA

EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı – ANTALYA

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

Antalya'daki Kundu Oteller Bölgesinde düzenlenen toplantıya, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakan yardımcıları katıldı, KKTC ve Türk Konseyi toplantıda gözlemci olarak yer aldı. EİT belgeselinin gösterimi yapıldı.

23. Dönem Başkanı Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye mükemmel ev sahipliği ve harika organizasyon için teşekkür etti.

Toplantının başarılı geçmesini temenni eden Neoziri, yolsuzlukla mücadele ve kamu denetçiliği başta olmak üzere birçok vizyonu bulunan EİT'nin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sekreteryanın EİT vizyon fonunun oluşturulması için çalıştığını ifade eden Neoziri, "EİT, desteklemek, fikir alışverişlerinde bulunmak ve yön verebilmek için başka bir fırsattır. EİT 2015 vizyonunda da öngörüldüğü üzere üye devletlerinin geleceği daha iyi planlaması için sürdürülebilir ekonomilere ihtiyaç var." dedi.

Neoziri, ticari anlaşmaların hayati önem taşıdığını, bölgesel ticareti artırmak için daha fazlasını yapmak gerektiğini belirtti.

Afganistan'ın projelerine destek olduklarını, birtakım güçlükleri birlikte aşacaklarını vurgulayan Neoziri, "EİT toplantısının sonuçları, üye devletleri yeni iş birliği seviyesine taşıyacaktır. Bölgesel turizmi geliştirebiliriz." diye konuştu.

EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı – ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar Siyanürden zehirlenerek ölen aileye yaptığı yorumla eleştirilen Haluk Levent'e bir tepki de CHP'li eski vekilden geldi Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı – ANTALYA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]