Ekim ayında siyaset dünyasında Covid-19 vakaları arttı - Son Dakika

Ekim ayında siyaset dünyasında Covid-19 vakaları arttı

09.11.2020 11:15
Ekim ayında siyaset dünyasında Covid-19 vakaları arttı, System.String[]

MTM tarafından hazırlanan raporda, Ekim ayının siyasi ve toplumsal gündemi belirlendi.

MTM tarafından hazırlanan raporda, Ekim ayının siyasi ve toplumsal gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, siyaset dünyasında koronavirüs vakalarının artması ile testi pozitif çıkan siyasi isimler gündemdeydi. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybetmesi, siyaset dünyasını ve sevenlerini üzdü.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Ekim ayında koronavirüse yakalanan siyasi isimlere odaklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık tatilin ardından yeniden yasama çalışmalarına başladı. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis'teki koronavirüs tablosunu paylaşan Şentop, Mart ayından bu yana Meclis'te 15'i milletvekili olmak üzere 276 kişide virüs tespit edildiğini belirterek, 41 personelin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Salgının milletvekilleri ve Meclis çalışanları arasında da yaygınlaşmasından sonra normal şartlarda haftada üç gün çalışan vekiller, kısa çalışma dönemine geçti. TBMM'nin kısa çalışma dönemine geçmesi, Ekim ayı boyunca toplam 2 bin 188 haberde yer alarak, kamuoyunda konuşulan siyasi gelişmeler arasında yerini aldı.

SİYASİLER ARASINDA VAKALAR ARTTI

Ay boyunca koronavirüs vaka sayılarındaki artışla beraber, siyasiler arasında testleri pozitif çıkan ve tedaviye alınanların sayısında artış yaşanmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Soylu, eşinin ve kızının da Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altında olduklarını belirten Süleyman Soylu, bir müddet hastane ortamında süren tedavisinin ardından, doktorların da uygun görmesi sonucu tedavisine evde devam ediyor. Testleri pozitif olan eşi ve kızının ise testlerinin negatife döndüğünü belirten Süleyman Soylu, Ekim ayı boyunca toplam 28 bin 899 haberde yer alarak siyaset gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.

Testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alınan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın da, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini belirtti. "Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunan Kalın, ay boyunca 7 bin 976 haberde yer aldı.

Koronavirüsle mücadele eden siyasi isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İBB sözcüsü Murat Ongun sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada; "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada; yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurduğunu ve yapılan test sonucunun pozitif çıkması ile tedavi sürecinin başladığını belirtti. Ay boyunca 20 bin 176 haberde konuşulan İmamoğlu, Ekim ayı siyaset gündeminde yer alan diğer bir isim oldu.

MESUT YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Özellikle 90'lı yılların Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan eski Başbakanlardan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Geçtiğimiz yıl yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanan Mesut Yılmaz'ın, Ocak 2019'da yaptırdığı operasyon sonucu kanserli tümörü temizlenmişti. Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu. Tedavi sürecinde gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine yenik düşerek vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz, İlahiyat Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda siyasi ismin katıldığı törende taziyeleri Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz kabul etti. Vefatı ile siyaset camiasını büyük bir hüzne boğan Mesut Yılmaz, ay boyunca 5 bin 985 haberde yer aldı.

Ekim ayında siyaset dünyasında Covid-19 vakaları arttı

Medya Takip Merkezi, Koronavirüs, Siyaset, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekim ayında siyaset dünyasında Covid-19 vakaları arttı - Son Dakika


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