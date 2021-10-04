Mersin İçin Tarihi Gün: Metro Projesinde İmzalar Atıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım alanındaki vizyon projelerinden biri olan Metro'da tarihi imzalar atıldı. "Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi Yüklenim Sözleşmesi", Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ihaleyi kazanan Dillingham Cont. Int. Inc + Kiska-Kom İnş. ve Tic. A. Ş. İş Ortaklığı tarafından imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin için raylı sistemler dönemini başlattıklarını belirterek, ilk kazmayı Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı olan 3 Ocak 2022'de vurmak istediklerini söyledi.

Yüklenim Sözleşmesi'nin imza töreninde; Başkan Seçer, Dillingham Cont. Int. Inc Yönetim Kurulu Başkanı Werdell Henry Gildhouse, Kiska-Kom İnş. ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Özkazanç, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, firma yetkilileri ve Prota Mühendislik Genel Müdürü Danyal Kubin yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi Yüklenim Sözleşmesi'nin imzalarını, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Dillingham Cont. Int. Inc Yönetim Kurulu Başkanı Werdell Henry Gildhouse ile Kiska-Kom İnş. ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Özkazanç attı.

"Mersin için raylı sistemler dönemini başlatıyoruz"

Başkan Seçer, imza töreni öncesinde yaptığı değerlendirmede, Mersin için raylı sistemler dönemini başlattıklarını belirterek, "Artık Mersin; metrosuyla, tramvayıyla anılacak; modern, çağdaş bir kent hüviyetinde olacak. Biraz sonra imzalayacağımız sözleşmenin bize maliyeti 3 milyar 379 milyon 404 bin 875 liradır. Bu proje içerisinde Metro'nun vagonları yok. Bunlar daha sonra projeye dahil edilecek, alımları gerçekleştirilecek. İlk kazmayı, tarihimizin en önemli günü olarak değerlendirdiğimiz Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı olan 3 Ocak 2022 tarihinde vurmak istiyoruz" dedi.

"48 ayda bitirilmesini öngörüyoruz"

4 merkez ilçeyi çelikten raylarla birbirine bağlayacak olan Metro projesinin hızla devam edeceğini vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"48 ayda bitirilmesini öngörüyoruz. Mersin Raylı Sistem Projeleri toplamda 34. 4 kilometre, 3 etaptan oluşacak. Bugün sözleşmesini imzalayacağımız proje 13. 4 kilometre yeraltı metrosu ve 11 istasyondan oluşacak. Yine 2. etap olarak düşündüğümüz Fuar-Üniversite Hastanesi-Mersin Üniversitesi ve tekrar Fuar Alanı bir ring şeklinde 8. 4 kilometrelik bir güzergah olacak. Buradaki raylı sistem modelini de tramvay düşünüyoruz. 3. etap, 1. etabın batı noktası olan eski otogar bölgesinden başlayacak. Şehir Hastanesi, Yeni Otogar, toplamda 12. 6 kilometrelik hemzemin metro raylı sistem modeli olarak gerçekleştirilecek. İlk etabımızın başlama noktası Mezitli Belediyemizin eski hizmet binasının olduğu nokta batı noktası; doğu noktası ise eski otogarın olduğu bölge olarak planlanmıştır. Hattın işletmeye alındığı ilk yıl öngörülen günlük yolcu sayısı yaklaşık 350 bindir. Bu sayının 2030 yılında 380 binlere, 2048 yılında da 500 binli rakamlara evrileceğini öngörmekteyiz. Projemizin yaklaşık 7 kilometresi TBM dediğimiz, yani yeraltından delgi yöntemiyle, 6. 4 kilometresi aç-kapa yöntemi ile gerçekleşecek. Tüneller bu yapı sistemi modeliyle yapılacak. Yine Türkiye'de ilk kez yapılacak bir uygulama, tünel tipi olarak tek tüp çift hat uygulaması. Bunu da Mersin'de biz hayata geçirmiş olacağız. "

"Sadece lokasyon olarak değil, insanları da birbiriyle kaynaştıracak"

Metro'nun kent yaşamına katkısından da söz eden Başkan Seçer, "Mutlaka Metro çok konforlu, çok süratli, çok ucuz bir toplu taşıma modeli ama kente katacağı önemli değerler var. Bir kere kentin 4 ilçesini merkezle birbirine bağlayacak. Sadece lokasyon olarak değil, insanları da birbiriyle kaynaştıracak. 4 merkez ilçede yaşayan farklı sosyo-ekonomik yapıda, farklı sosyo-kültürel yapıdaki insanlar da Metro aracılığıyla diğer bölgelere çok daha rahat ulaşma imkanı bulacak. Metro'nun batı noktası olan Mezitli'den binen bir kadın kardeşim, alışveriş yapmak istiyorsa Çamlıbel'e çok kısa bir süre içerisinde ulaşım sağlama imkanı olacak. Çünkü artık lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarına binip hem bekleme eziyetini hem trafik eziyetini çekmemiş olacak" dedi.

Trafik ve otopark sorunları çözülecek

İstasyonların önemli özellikleri olduğundan da söz eden Seçer, "Yeraltından caddenin 2 yakasını birbirine bağlayacak. Biliyorsunuz çok yoğun trafik akışında olan caddelerde, örneğin şu anda Sevgi Katlı Kavşağı'nın hemen batısına Çatı Üst Geçidi'ni gerçekleştirdik. Çünkü orada trafik çok yoğun akıyor, yayalar karşıdan karşıya geçerken güçlük çekiyordu. Bunu yaptığımız yürüyen merdiven sistemli üst geçitlerle sağlamış olduk. Ancak artık GMK üzerinde 11 istasyonumuzun ya da İstiklal Caddesi'nde Özgür Çocuk Parkı'nın olduğu bölgede yani istasyonun olduğu 11 bölgede yer altından tünel marifetiyle yayalar caddenin karşısına geçme imkanına sahip olacaklar. Yine çok önemli bir özellik, çünkü 'kentimizin en büyük sorunu ne? ' diye vatandaşlarımıza soru sorarsak, 'trafik' diyecekler. Trafik içerisinde de otopark sorunundan söz edecekler. İşte 11 istasyonun 7'sinde her birinde 200, toplamda 1400 araçlık otoparklar olacak. Yine bu otoparklar içerisinde her birinde 40, toplamda 280 motosiklet; her birinde 60, toplamda 420 bisiklet park edecek kapasiteye sahip bir yapı olacak" ifadelerini kullandı.

"Metro istasyonları sosyalleşme için muazzam bir alan yaratacak"

Başkan Seçer, vagonların bir tanesinde bisikletler için özel bir alan ayrılması için de çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız bisiklet yolları ile bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde bisiklet kullanıcıları için de önemli bir kolaylık olacağını düşünüyoruz. 11 istasyonun 9'unda halkın kullanımına açık sosyal, kültürel ve ticari alanlar tesis edilecek. Bunlar arasında sergi alanları, alışveriş ve yeme içme alanları bulunacak. Yani bir anlamda bu istasyonlar sosyalleşme için muazzam bir alan yaratmış olacak, ticarete önemli katkı sağlamış olacak" dedi.

Katlı kavşak çalışmaları devam edecek

Metro projesinin yanı sıra trafiği rahatlatmak için katlı kavşak çalışmalarının da hızla devam edeceğini ifade eden Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Trafik bizim açımızdan sorun teşkil etmesin diye üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Metro bizim seçim öncesi bir projeksiyonumuzdu, bir vaadimizdi. Bunu gerçekleştireceğiz diye yola çıktık ve bugün de biraz sonra atacağımız imza ile bunun önemli bir adımını atmış olacağız. O günden bugüne, bugünleri düşünerek önemli çalışmalar yaptık. Göreve geldiğimizde Anıt Katlı Kavşağı akamete uğramış bir inşaattı ve müdahale ettik. Çok kısa bir süre sonra, göreve geldiğimiz tarih 8 Nisan'dı, 19 Mayıs'ta Anıt Katlı Kavşağı'nın açılışını yapmıştık. Yine vatandaşlarımız tarafından son derece modern, çağdaş ve estetik bulunan Sevgi Katlı Kavşağı'nı 87 günde tamamladık. Şu anda Göçmen Kavşağı olarak tabir ettiğimiz bölgede, kurumlarımızın deplase çalışmaları var. Kısa süre sonra neticelenecek. Kasım ayının ilk günlerinde orada yine çok kısa sürede bitireceğimiz Göçmen Katlı Kavşağı'nı hayata geçireceğiz. Ardından şu anda Saya Park bölgesinde, Fuar Alanı'nın olduğu bölgede 34. Cadde de çok önemli bir kavşak ve trafiği yoğun bir kavşak. Süratle tramvay projesi çalışmaları şu anda devam ediyor. O bölgeden tramvay geçireceğimiz için yapacağımız katlı kavşağın projesini birbirine entegre ettik, eşgüdümlü çalışılıyor, kısa süre içerisinde proje neticelenecek, Göçmen Katlı Kavşağı'ndan sonra Saya Park bölgesindeki kavşak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. "

Başkan Seçer, Hal Katlı Kavşak projesini de süratle hayata geçireceklerini belirterek, "Projesini şu anda tamamladığımız Saya Katlı Kavşağı ya da Saya Alışveriş Merkezi'nin olduğu bölgeden sonra başlatacağımız Hal Katlı Kavşak projesini süratle hayata geçireceğiz. Karayolları ile görüşmemiz devam ediyor. Burası son derece önemli. Akbelen bölgesindeki kavşaktaki katlı kavşak yapımının sorumluluğu Karayolları'na aittir. Bu kurumumuzla görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü orada çok acil bir katlı kavşak ihtiyacı var. Onu da Karayolları gerçekleştirdiği durumda artık otobandan Mersin'in doğu istikametinden kente gelen bir araç, Hal Katlı Kavşağından Mezitli'ye köprülü katlı kavşaklar marifetiyle durmaksızın transit olarak ulaşma imkanı bulmuş olacak. 'Bunun metro ile ne alakası var? ' derseniz, tabi ki bu çalışmalar yani metro inşaat çalışmaları GMK güzergahında gideceği için trafiğe, özellikle 2. Çevre Yolu'na, Adnan Menderes Bulvarı'na, 3. Çevre Yolu'na; ki oranın yapımına biliyorsunuz vatandaşlardan da tarafıma çok büyük bir talep var, o yolun düzenlenmesi ile ilgili. Oraya ve yeni hizmete açtığımız ve bir prototip model olan bugüne kadar belki de Mersin tarihinin alt yapısı, üst yapısı, genişliğiyle son derece teknolojik, iyi düşünülmüş bir çalışması olan 4. Çevre Yolu'na trafiğin aktarılmasını sağlayacağız" dedi.

Metro projesi istihdama ve Mersin'in cirosuna katkı sağlayacak

Metro inşaatının Mersin ekonomisine önemli katkıları olacağını belirten Seçer, "Günümüzün en büyük sorunu olan istihdama önemli katkı sağlayacak. Yaklaşık 3 bin vatandaşımız bu beyaz yakalıdır, mavi yakalıdır, beden işçisidir ya da dolaylı olarak çalışacak olan vatandaşlarımızdır. Önemli bir iş gücü sağlayacağız ve bunların % 90'lık kısmı da Mersin'de yaşayan yurttaşlarımızdan karşılanacak. Bu proje yaklaşık olarak 340 milyon avroluk bir proje. İlk etapta inşaat maliyeti üzerinden söylüyorum. Bunun % 70'lik kısmının yani 240 milyon avroluk ya da TL bazında konuşacak olursak 2 milyar 400 milyonluk kısmının Mersin'de harcanacağını öngörüyoruz. İnşaatın süresinin yaklaşık 4 yıl olduğunu düşünürseniz her yıl Mersin'deki yurttaşlarımızın cebine 600 milyon lira gibi bir para girecek ya da Mersin'in cirosuna, gayrisafi cirosuna 600 milyon lira gibi önemli bir rakam girmiş olacak. Bu da ekonomiye önemli bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu projeyi bir medeniyet projesi olarak değerlendiriyorum"

Başkan Seçer, Metro'nun önemli ve değerli bir proje olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Metro gecikilmiş bir proje. Avrupa'nın bundan 170 yıl önce, 150 yıl önce, 145 yıl önce, 100 yıl önce gerçekleştirdiği bu projeleri hatta İstanbul'un raylı sistemler uzunluğunun 200 kilometre olarak konuşulduğu bir çağda, Mersin gibi topografyasının bu tip çalışmalara son derece uygun olduğu bir bölgede raylı sistemleri maalesef 2021 yılında konuşabiliyoruz ve temelini atma şansına da sahip olmuş durumdayız. Kentin marka değerini artıracak bir çalışma olacak metro. Kentin yaşamına metro kavramı yerleşecek. Az önce de söylediğim gibi artık Mersin; metrosu, tramvayı, her model raylı sistemi olan, ulaşımı konforlu, rahat bir kent olarak anılacak. Trafik sorununu minimize etmiş bir kent olarak anılacak. İstasyonların çevresinde doğaldır, yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla birlikte yeni iş kolları ve ticari alanlar yaratılmış olacak. Ayrıca yeni alışkanlıkların gelişmesi ile kentli ve kentsel bakış açısında köklü bir değişim yaşanacağını düşünüyoruz. Mersin'e yeni bir vizyon katacağını gördüğümüz bu projeyi bir medeniyet projesi olarak değerlendirdiğimi bilmenizi isterim. "

Projenin inşaat yapımı sürecinde kent yaşamında bazı olumsuzluklar yaşanabileceğini belirten Seçer, "Göreve geldiğimiz günden bu yana da zaten gerekli tedbirleri alıyorduk ama vatandaşlarımızın da katkısına, yardımına, hassasiyetine, desteğine, hoşgörüsüne ihtiyacımız var. Mersin'e hizmet yapma arzusundayız. Bunun çabası içerisindeyiz. Bu konuda samimiyiz, azimliyiz ve kararlıyız ama hizmetlerimizin etkin, yerinde ve sürdürülebilir olması için de Mersinli hemşehrilerimin yoğun desteğine ihtiyacımız var. Mersinimize metromuz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Yayın Tarihi: 4. 10. 2021 15: 36: 43