Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika

Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi

28.11.2020 15:33
Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi yönetimi ile kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İçeride ve dışarıda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimi ile kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İçeride ve dışarıda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın katılımıyla, TOBB yönetimi ve 60 TOBB Sektör Meclisi ile yapılan toplantı hakkında değerlendirmede bulundu.

"Ekonomideki sorunları diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyorum." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, iki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, ilk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kuruluyla birlikte istişare ettiklerinin bilgisini verdi.

İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı sektörel toplantısının gerçekleştirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Sektör meclislerimiz her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve bunları videokonferans yöntemiyle bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "İçeride ve dışarıda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." ifadesini kullandı.

Sıkıntıları aşma noktasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların icracı ve reformcu iş yapma vizyonlarının büyük önem taşıdığını bildiren Hisarcıklıoğlu, hükümetin bu vizyonunun reformların hayata geçmesi ve istikrarın güçlendirilmesi açısından belirleyici olacağını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi büyütme mücadelelerinde kendilerini yalnız bırakmayan, her fırsatta desteklerini gösteren ve bu güzel istişare ortamını sağlayan bakanlara ve Merkez Bankası Başkanı Ağbal'a özel sektör adına teşekkür etti.

Abdülhamit Gül, Lütfi Elvan, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun İran, öldürülen Muhsin Fahrizade için intikam yemini etti Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu "İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor         
15:22
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor         
14:18
Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu Tüyler ürperten cinayet! Kayıp olarak aranan gencin cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu         
13:45
20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını yaptığı varlık barışı uygulanmasına ilişkin kurallar belirlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını yaptığı varlık barışı uygulanmasına ilişkin kurallar belirlendi         
11:21
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 15:43:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei