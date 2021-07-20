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El değmemiş koyların "milyon dolarlık" misafirleri denizlere renk kattı - Son Dakika

El değmemiş koyların "milyon dolarlık" misafirleri denizlere renk kattı

20.07.2021 11:46
El değmemiş koyların

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinin bulunduğu Muğla, her yıl olduğu gibi bu yılda milyon dolarlık lüks yatların uğrak yeri oldu.

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinin bulunduğu Muğla, her yıl olduğu gibi bu yılda milyon dolarlık lüks yatların uğrak yeri oldu.

Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin çoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında etkileyici bir yolculuğa çıkıyor.

Çok sayıda lüks yat, bu koyları mesken tuttu. Maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirleyen yatlarda bulunan misafirler, sessiz bir ortamda denize girerek dinlenme fırsatı yakalıyor.

Tatilciler, günübirlik ve haftalık gezinti programlara dahil ediliyor.

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri turizmci Galip Gür, AA muhabirine, merkezi Fransa'da olan Dünyanın En Güzel Koyları Birliğine Bodrum'un kuruluşundan bu yana üye olduğunu söyledi.

İlçenin bu özelliğinin mega yatların, lüks yatların da ilgisini çektiğini anlatan Gür, "Geçen sene salgın döneminde deniz turizmi çok ilgi çekti. İnsanların salgından korunmak amacıyla tercih ettiği bir yöntem oldu. Dolayısıyla çok büyük bir ilgi oldu. Bu seneye baktığımız zaman yine mega yatların, ultra yatların ve özel yatların daha da arttığını görüyoruz." dedi.

Bodrum sahillerinin koylarının özellikle sağlıklı turizm için çok uygun olduğunu vurgulayan Gür, bu nedenle yurt içi ve yurt dışından çok tercih edildiğini dile getirdi.

"Deniz turizminin çok daha fazla talep göreceğine inanıyorum"

Görevlerinin koylara sahip çıkarak bu güzelliği korumak olduğuna işaret eden Gür, bu nedenle büyük çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Gür, bölgeye özel yatlarıyla gelenlerin de çoğunlukta olduğuna değinerek, "Bodrum, guletleriyle çok ünlü. Son yıllarda da bizim guletlerimiz de baktığınız zaman çok lüks hale getirildi. İçeriye girdiğiniz zaman gerçekten yüzer bir beş yıldızlı otel gibi. Dolayısıyla kabin kiralayarak da bu sistemi tercih edenler çok oldu. İnşallah turizm konusunda kısıtlamalarda Avrupa'dan da beklediğimiz serbestlikler gelmeye başladığı zaman deniz turizminin çok daha fazla talep göreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Akdeniz çanağındaki bütün teknelerimizin uğrak yeri burası"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ise Bodrum'un deniz ticaretinin merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi denizlerde ve koylarda mega yat hareketliliğinin arttığına dikkati çeken Dinç, şöyle konuştu:

"Mega yatları, özel motor yatları, yelkenli tekneleri denizlerimizde, koylarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Bodrum büyük bir yarımada, çok güzel koylarımız var. Gökovamız var, Göcek'imiz var. Dolayısıyla mavi yolculuğun başladığı Bodrum'da da bu güzel tekneleri, görmek bizi fazlasıyla memnun ediyor. Tabii salgından da yavaş yavaş normalleşmeye geçtiğimiz şu dönemde, deniz turizmimizin açıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye'mizde özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris, bu bölgelerimiz eşsiz koylar olarak tercih ediliyor. Akdeniz çanağındaki bütün teknelerimizin uğrak yeri burası. Bizler de denizimizi ve koylarımızı temiz tutmalıyız."

Muğla Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ise kentin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri kadar mavi ile yeşilin uyumu eşliğinde sakin koylara açılmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin de tercihi olduğunu söyledi.

Türkiye, Bodrum, Tatil, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel El değmemiş koyların 'milyon dolarlık' misafirleri denizlere renk kattı - Son Dakika


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