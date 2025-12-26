Arnavutköy\'de akılalmaz kaza! Araba berber dükkanına daldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan ilginç kazada, el freni çekilmeden park edilen bir otomobil eğimli yolda kontrolden çıkarak berber dükkânına daldı. O sırada içeride bulunan berber ile tıraş olan müşteri hafif şekilde yaralandı, iş yerinde ise büyük hasar meydana geldi.

EL FRENİ ÇEKİLMEYİNCE KAYMAYA BAŞLADI

Olay, öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Park edildikten sonra vitesi boşa alınan otomobil, el freni çekilmediği için yaklaşık 50 metre boyunca kayarak cadde üzerindeki berber dükkânının vitrininden içeri girdi.

CAMLAR KIRILDI, İÇERİSİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kontrolden çıkan aracın dükkâna çarpmasıyla camlar paramparça olurken, vitrin ve iç bölümde ciddi hasar oluştu. Kaza sırasında içeride bulunan berber ile tıraş olan müşteri çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"ARAÇ BİR ANDA ÜZERİMİZE GELDİ"

Kazayı anlatan berber Hasan Sancaktaroğlu, tıraş yaptığı sırada aracın aniden dükkâna girdiğini belirterek ayağından hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Kazaya tıraş olurken yakalanan Abdil Çelik ise büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını, aracın sürücüsüz şekilde içeri girdiğini ifade etti.

DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaza sonrası büyük hasar alan berber dükkânı geçici olarak kapatıldı. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli olurken, maddi zararın yüksek olduğu belirtildi.