Elazığ'da 8 Kişi Doğalgazdan Zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Elazığ'da 8 Kişi Doğalgazdan Zehirlendi

Elazığ\'da 8 Kişi Doğalgazdan Zehirlendi
17.01.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kombi bacası yerinden çıkan gaz nedeniyle 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi. Facianın önüne geçildi.

Elazığ'da kombi bacasının yerinden çıkması sonucu, aynı evdeki 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi. Evden birinin uyanarak durumu fark edip ekiplere haber vermesi, facianın önüne geçti.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada bulunan dairenin kombi bacası yerinden çıktı. Yanmış gazın içeriye dolmaya başlamasıyla evde bulunan 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi. Zehirlenen şahıslardan biri uyanıp durumu fark edince, tüm aile fertlerini uyandırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi. 8 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İçeri giren doğal gaz ekipleri yaptıkları incelemede kombi borusunun yerinden çıktığını fark etti. Daire içerisindeki ölçümlerde yüksek miktarda gaz tespit edildi.

Öte yandan, aile fertlerinden bazılarının mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle dün akşam saatlerinde hastaneye başvurduğu, tedavilerinin ardından eve geri geldiği öğrenildi.

"Allah'tan uyanmışlar"

Evin içerisinde 8 kişi olduğunu dile getiren apartman sakinlerinden Gürhan Turhan, "Bunlardan 4'ü çocuk 4'ü yetişkindi. Akşam da hastaneye götürmüştük. Biz soğuk algınlığı diye düşündük. Gece bacadan çıkan yanmış gaz geri geldiği için fark edememişler ve zehirlenmişler. Allah'tan uyanmışlar. Vatandaşlar bu soğuk günlerde dikkat etsinler. Baca yerinden çıkmıştı. Bu akşam yine götürmüştük. Dünden bu yana üşütme gibi sıkıntıları vardı ama üşütme değilmiş doğalgazmış. Farkına varmadık, kokusu olmadığı için bilemedik" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Elazığ, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Elazığ'da 8 Kişi Doğalgazdan Zehirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın
Londra’daki yatırımcılara rakam verdi İşte enflasyonda 2026 hedefi Londra'daki yatırımcılara rakam verdi! İşte enflasyonda 2026 hedefi
Galatasaray’dan UEFA’ya borçsuzluk raporu Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

08:56
Bonservisini bile duyurdular İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
08:52
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor
Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor
08:39
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi
16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
08:37
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
07:25
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
07:14
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 09:18:21. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 8 Kişi Doğalgazdan Zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.