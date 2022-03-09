"Güneydoğu Kariyer Fuarı" açıldı - Son Dakika
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"Güneydoğu Kariyer Fuarı" açıldı

09.03.2022 14:16

Elazığ'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde, 10 üniversitenin katılımıyla düzenlenen "Güneydoğu Kariyer Fuarı" açıldı.

Elazığ'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde, 10 üniversitenin katılımıyla düzenlenen "Güneydoğu Kariyer Fuarı" açıldı.

FÜ Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki fuarın açılışında konuşan Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, "Yetenek her yerde" sloganıyla başlayan etkinliğin Elazığ'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Abbasoğlu, fuarda gençlerin kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşacağını ifade ederek, bunun gençler adına önemli fırsat olduğunu belirtti.

Tüm öğrencilerden stantları değerlendirmelerini ve hiç çekinmeden sorularını sormalarını, kariyer planlamalarını yapmalarını isteyen Abbasoğlu, "Öğrencilerimizi fuar alanında tüm kamu kuruluşlarımız, özel sektör temsilcilerimizle, staj imkanları, iş olanakları gibi geleceğe yön çizilmesi anlamında yapılması gerekenlerle ilgili çok uzman bir ekiple burada 2 gün boyunca ağırlayacağız." dedi.

Abbasoğlu, Türk Hava Yolları, KOSGEB, TÜBİTAK ve Fırat Teknokent'te yer alan yazılım firmaları ile gençlere kariyer olanakları konusunda destek olacaklarını dile getirerek, "Burada öğrencilerimize yönelik iş ve staj imkanlarının dışında atölye çalışmaları, kariyer söyleşileri ve alanında uzman kişilerin düzenleyeceği eğitimler gerçekleşecek. Ayrıca mülakat simülasyonlarıyla kariyer planlayacağız." diye konuştu.

"Staj ve iş yeri bulmalarına rehberlik etmektedir"

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise üniversitenin 18 fakülte, 3 yüksekokul, 4 enstitü ve 9 meslek yüksek okulu ile araştırma üniversitesi olmayı başardığını aktardı.

Fırat Üniversitesinin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin her aşamasında öğrencilerine kariyer planlama, staj yeri, iş bulma ve danışmanlık gibi konularda hizmet sunmak için iş dünyası ile yakın ilişkiler kurarak, kariyer planlamasına önem verdiğine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Gelişen dünya fırsatlarla dolu olmasına rağmen bu fırsatları yakalamanın ve doğru şekilde değerlendirmenin zor olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İşte böyle bir dönemde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrenim hayatları devam eden öğrencilerimize sahip çıkmak ve onlara rehberlik etmek için büyük bir görevi üstlenmiştir. İnsan kaynakları bünyesinde geliştirdikleri kariyer platformuyla yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize gelecekleriyle ilgili kariyer planları oluşturmalarına, staj ve iş yeri bulmalarına rehberlik etmektedir."

Prof. Dr. Göktaş, fuarın, FÜ ev sahipliğinde, paydaş olan Batman, Bingöl, Dicle, Hakkari, İnönü, Malatya Turgut Özal, Mardin Artuklu, Munzur, Siirt ve Şırnak üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Fuar, 2 gün sürecek.

Güneydoğu Kariyer Fuarı açıldı
Güneydoğu Kariyer Fuarı açıldı
Güneydoğu Kariyer Fuarı açıldı
Güneydoğu Kariyer Fuarı açıldı

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Fırat Üniversitesi, Güneydoğu, Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Güneydoğu Kariyer Fuarı' açıldı - Son Dakika


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