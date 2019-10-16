Elazığ'da STK'lardan Barış Pınarı Harekatına destek

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bir araya gelen STK'lar Barış Pınarı Harekatına destek



verdi.



Elazığ'daki STK'lar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı. Basın açıklamasını STK'lar adına Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar yaptı.



81 ilde aynı anda tüm odalar ve borsalar ile bu açıklamayı yaptıklarını belirten Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, "Türkiye 9 Ekim 2019 da Suriye sınırı üzerinde Barış Pınarı adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeler için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmaktır. Bölgede huzur ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız, ve destekliyoruz. Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuk ve birleşmiş milletler güvenlik konseyi terörle mücadele kararları ile birleşmiş milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır" dedi.



Harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu aktaran Yaşar, "Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda 100 üzerinde taciz ve eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri Suriye de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'de ki yerel halkı da terör örgütlerin giderek artan insan hakları ihlali ile göçe zorlanma taciz ve zulmüne karşı şikayetleri, tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ülkemizin güvenliğine dahil çok tehdit oluşturan terör guruplarına sessiz kalmamız beklenemez" diye konuştu. - ELAZIĞ