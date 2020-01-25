Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin altından CNN TÜRK yayınına katılan Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

"KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLABİLİR"

Prof. Dr. Naci Görür,Doğu Anadolu fay hattının uyandığını belirterek uyarılarda bulundu. Görür, "Şimdi bu 6.8'lik deprem yer bilimciler açısında şunu ifade ediyor: Uyumakta olan uzun dönemdir aktif olmayan deprem Doğu Anadolu fay hattı uyandı. Kahramanmaraş'ta da deprem olabilir. Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı Karlıova'da birleşiyorlar. Bu deprem Kuzey Anadolu fay hattına benzer şekilde büyük depremler üreterek enerjisini boşaltabilir. 1822'den başlayıp devam eden tarihi depremler 7 şekilde depremler üretmiş. Bu fay harekete başladığına göre ister istemez böyle bir düşünce doğuyor."

"BİRİKMİŞ OLAN ENERJİYİ DAHA FAZLA ARTTIRMIŞ OLABİLİR"

Elazığ depreminin sığ bir deprem olduğunu belirten Görür sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu deprem sığ bir deprem. Ne kadar kırdığını ben bilmiyorum ama 33 km olabilir. Büyük bir depremdir. O nedenle beklenen yerde olmuştur. Bu depremden sonra özellikle Palu ve Bingöl arasına ve Sivrice - Malatya - Adıyaman yöresine artık dikkatli bakmak lazım. Zaten orada birikmiş olan enerjiyi daha fazla arttırmış olabilir. Görüyorsunuz işte Karlıova bura Doğu Anadolu fayı Hatay'a kadar geliyor."

"KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ÜSTÜNDEN ANORMAL BİR ZAMAN GEÇMİŞ"

"Bu iki fay boyunca Anadolu batıya doğru hareket ediyor. Dolayısıyla Anadolu'nun bu hareketi bu fay boyunca kimi yerleri kilitleyerek enerji birikimine neden oluyor. Kuzey Anadolu fayı büyük ölçüde 20.yy'da enerjisini boşalttı. Kahramanmaraş bölgesinde en son deprem 1513 anormal bir zaman geçmiş. O halde burası da depreme gebe bir yer. Buralara da özellikle dikkat etmek lazım.

Şimdi Elazığ ve yöresinde bu depremin kırıldığı yerlerde bir rahatlama oldu. Ama yer bilimci olarak bizler rahatlamadık. Doğu Anadolu fayı bir uyanış içerisinde. Belirli bir periyotta deprem üretmeye başlayabilir. Can kaybı yine şükrediyoruz görece olarak az ama yapısal hasar çok fazla."

ELAZIĞ DEPREMİNİ AYLAR ÖNCESİNDEN BİLMİŞTİ

6 Ekim 2019'da Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar, Elazığ depremi sonrası sosyal medyaya damga vurmuştu. Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, Elazığ depremini nokta atışıyla işaret etmişti.

Depremi önceden bilen isimden korkutan uyarı: Fay hattı uyanmaya başladı

İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı

Türk Telekom, Elazığ için seferber oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zemin etütlerinden sonra adımlarımızı süratle atacağız

Depremden 24 saat sonra enkazdan 5 yaşındaki çocuk ve annesi çıkarıldı

Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi

CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

Son Dakika: Elazığ'da 15 dakika içinde 5 artçı sarsıntı meydana geldi

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu

Son dakika: Elazığ'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı

Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın

70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor

Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu

6 yaşındaki Muhammet, Elazığ'a yardım olarak üzerindeki montu bağışladı

Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var

Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı

Deprem anında 2. kattan atlayan genç kız o anları anlattı

Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor