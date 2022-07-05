Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan dükkan sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan dükkan sahibi hayatını kaybetti

05.07.2022 19:21
Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan dükkan sahibi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elektrik tesisatını tamir etmek isterken akıma kapılan ve ağır şekilde yaralanan dükkan sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elektrik tesisatını tamir etmek isterken akıma kapılan ve ağır şekilde yaralanan dükkan sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Mehmet Taşkıran, elektrik arızasını tamir etmek istedi. İddiaya göre, elektriğin su aldığını fark etmeyen Taşkıran, bir anda akıma kapılarak yere yığıldı. Yere düşen Taşkıran'ı gören çevredeki esnaflar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 43 yaşındaki Mehmet Taşkıran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ekrem Keser/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan dükkan sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

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