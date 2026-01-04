Sırra kadem basan Elif Kumal'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sırra kadem basan Elif Kumal'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar

Haberin Videosunu İzleyin
Sırra kadem basan Elif Kumal\'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar
04.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sırra kadem basan Elif Kumal\'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar
Haber Videosu

Balıkesir'de kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ın evden çıktığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kumal hakkında tek bir ize bile rastlanmazken Kaymakam Hasan Göç, "Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil" dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sırra kadem basan Elif Kumal'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar

ELİF'TEN TEK BİR İZ BİLE YOK

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi.

Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek veriyor. Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sırra kadem basan Elif Kumal'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar
Enis G.

"AÇIKLANABİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Dün Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Erdek Kaymakamı Hasan Göç ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte Kapıdağ Yarımadası'na gelip incelemelerde bulundu. Çalışmalara 450 kişilik ekibin katıldığını ve 16 dron ile sahanın sürekli tarandığını söyleyen Kaymakam Hasan Göç, daha önce aranan yerlerde tekrar arama çalışmalarının başlatıldığını söyleyerek, "Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok" ifadelerini kullandı.

Sırra kadem basan Elif Kumal'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balıkesir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 438 personel, 100 araç ve 9 dron ile karada, havada ve gölde Kumal'ı arama çalışmalarının 8'inci günde de sürdüğü belirtildi. Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve bir helikopter de şüphelenilen yerleri incelmek için hazır olarak bekletiliyor. Çalışmalara ATV ve motokrosçular da katılıyor. Elif Kumal ve aracına ait henüz herhangi bir ize rastlanmazken, ekiplerin bölgeye yakın konumdaki evlerin güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı öğrenildi.

Sırra kadem basan Elif Kumal'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Elif Kumal, evinden çıkıp Kapıdağ'a giderken evin etrafında bulunan kameralarca görüntülendi.

Kaynak: İHA

Hasan Göç, Balıkesir, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sırra kadem basan Elif Kumal'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar - Son Dakika

Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı! Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
Galatasaray’ın ’’Güle güle’’ dediği Yusuf Demir’den bomba talep Galatasaray'ın ''Güle güle'' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
Merih Demiral’in gol attığı maçta ortalık karıştı Merih Demiral'in gol attığı maçta ortalık karıştı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
İran’da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma
Elon Musk’a büyük şok BYD, Tesla’yı geçti Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış Bu belirtiler varsa dikkat Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

18:03
Venezuela saldırısı Trump’a pahalıya patladı Kendi ülkesinde de binler yürüdü
Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü
17:14
Eyüpspor’da Orhan Ak dönemi sona erdi
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
16:58
Anlaşmaya varıldı 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe’ye dönüyor
Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor
16:56
Mamdani’den Trump’a Venezuela tepkisi: ’’Bu bir savaş eylemi’’
Mamdani'den Trump'a Venezuela tepkisi: ''Bu bir savaş eylemi''
16:51
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
16:34
7 dakika içinde 3 kırmızı kart İtalya’da dev maçın kazananı Napoli
7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli
15:34
Yunanistan’da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye’ye yönlendirildi
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
15:30
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz
14:31
Şam’da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı
14:13
İngiliz basınından olay iddia: ABD’nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
14:12
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
13:42
Önce baba, sonra oğlu 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
13:33
Bomba iddia: ABD ’’Türkiye’ye git’’ dedi, Maduro reddetti
Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 18:20:08. #7.11#
SON DAKİKA: Sırra kadem basan Elif Kumal'ın kampa gitmek için evden çıktığı anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.